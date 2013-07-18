1 апреля ушел из жизни легендарный советский и российский поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко.
Как сообщают информагентства, 84-летний поэт умер в одной из больниц США. Как он и хотел, его похоронят в писательском поселке Переделкино под Москвой, рядом с могилой Бориса Пастернака.
...Евгений Александрович приезжал с выступлениями в Запорожье в мае и декабре 2008 года (а бывал в нашем городе и раньше), общался с журналистами. Его приняли в казаки. Вот что Евгений Евтушенко говорил тогда о Запорожье и Украине:
- В Украину я всегда приезжаю с удовольствием, даже в самые тяжелые моменты политических недоразумений. Считаю, что украинцы и русские всегда должны находить общий язык, тем более что часто бывают неправы обе стороны. И роль писателя – объединять.
Первый поэт, которого полюбил, – Тарас Шевченко.
Мне безумно нравилась Запорожская Сечь! Как-то в детстве врачи запретили мне полгода читать книги. Тогда сказали, что самое лучшее лекарство – вышивание. И первое, что я вышил, – запорожца.
Во время нынешнего приезда побывал на Хортице. Там, наверное, были удивлены, почему я не согласился, чтобы, когда меня посвящали в казаки, пощелкивали бичом. Но у меня отвращение к самому кнуту – это личное. У меня была любовь с одной румынкой - циркачкой, а муж нарочно попадал по ней кнутом. Моих предков забивали кнутами, когда они шли в Сибирь… В конце концов меня посвятили в казаки - я выпил глечик водки, хотя ее и не люблю.
Я смотрел на мосты, которые мне понравились – это жизненно необходимо.
Восхищен вашим проспектом Ленина (теперь - Соборным. С. О.).! Когда был в Запорожье в 1994 году, он не был в таком порядке, как сейчас. Проспект удивительно красив! Есть длиннее – в Торонто, но он не такой красивый. А ваш такой… уютный.
(Другие откровения поэта в Запорожье читайте в "Индустриалке":
Поэт Евгений ЕВТУШЕНКО: "Падаю на колени не в церкви, а перед произведениями искусства",
Поэт Евгений Евтушенко:"Раньше я стеснялся писать некоторые вещи").
Автору этих строк удалось взять эксклюзивное интервью у Евгения Евтушенко о его серьезном увлечении живописью. В "Индустриалке" полностью печатается впервые.
Евгений Евтушенко признался, что, бывая в разных городах, старался посетить местные галереи. Он и сам увлекался коллекционированием картин: наряду с произведениями классиков нонконфрмизма и модернизма в коллекции Евгения Евтушенко, по его словам, есть и холсты современных украинских художников: Виктора Сидоренко, Василия Антонюка, Татьяны Шевченко, Натальи Коробовой, Владимира Гулича (двое последних - запорожцы).
- Евгений Александрович, почему коллекционируете произведения искусства, и с чего началось ваше собрание?
- Люблю то, что сам не умею делать. В отличие от своих коллег, которые отлично рисовали, я этого не умею. Так, у Пушкина было необычайно хорошее чувство линии. Лермонтов рисовал совершенно профессионально. Шевченко был потрясающим художником. Маяковский - хорошим дизайнером. И я всегда завидовал тому, чего сам не умею. Поэтому люблю живопись и коллекционирую ее.
Мой вкус в живописи воспитывался благодаря познанию, а не потому, что мне ее кто-то преподавал. А поскольку по натуре я бунтарь, то, конечно, соцреализм мне не нравился - эти бесконечные Решетниковы, Герасимовы, Лактионовы. Репродукции же произведений современного искусства в моем детстве невозможно было увидеть. Книги по абстрактному искусству у нас не продавались, а за границу тогда ездили мало.
Поэтому, когда впервые увидел абстрактное искусство, оно меня страшно заинтересовало, показалось огромным новаторством. Это было в 50-е годы, во время фестиваля молодежи и студентов в Москве. Там показывали первые абстрактные работы наших художников-нонконформистов. Я познакомился с Олегом Целковым. И одна из первых картин моей коллекции – его натюрморт "Кактус и шашки".
- Кто ваш любимый художник?
- Однажды мы с Олегом Целковым решили: "Давай загадаем, какой художник, в какой картине больше всего символизирует образ России". Мы в тайне друг от друга написали, потом открыли наши бумажки, и оба попали в точку – "Тройка" Василия Перова.
Из реалистических вещей советского периода мне, например, нравилась и нравится "Весна" Аркадия Пластова. К слову, сейчас я вышел на ту точку зрения, когда понимаю, что Александр Лактионов тоже представляет художественную ценность, потому что умел то, что мало кто умеет в живописи. Из-за этого он не стал моим любимым художником, потому что в нем нет духовности, но изобразительный талант у него, безусловно, был, а его картина "Письмо с фронта" – ремесло высочайшего уровня.
Мне нравятся многие и совершенно разные художники. Нравятся Марк Шагал, Амедео Модильяни. Люблю некоторые картины Сальвадора Дали – его знаменитые часы ("Постоянство памяти"), "Тайную вечерю", "Горящего жирафа".
Из русских художников больше всего нравятся Михаил Шемякин и Олег Целков. И лучший шедевр русской живописи, который я знаю, заслуживающий того, чтобы быть выставленным хоть в Лувре – картина Целкова "День рождения с Рембрантом". Она находится в моей коллекции. Целков родился в один день с Рембрандтом, только, естественно, с огромной разницей в годах, и изобразил себя выпивающим с ним. Это потрясающая картина! Всего у меня 9 его работ – это лучшая в России коллекция Олега Целкова.
- Произведения каких еще известных авторов есть в вашей коллекции?
- Портрет работы Хосе Давида Сикейроса, рисунки Жоана Миро, Жана Кокто, Пабло Пикассо, Жоржа Брака. Есть итальянская живопись – Ренато Гуттузо, Серджо Вакки. Наивное искусство - Иван Генералич, Нико Пиросмани. У меня хранится единственный в России Макс Эрнст. В моей коллекции, в основном, подарки, так что она довольно эклектичная.
- Расскажите, как к вам попала картина Макса Эрнста.
- Мы с ним познакомились в Париже. Макс Эрнст показал мне картину "Вопрос насекомого" - на ней было изображено насекомое в болоте и поднимающийся над уровнем болота алый лепесток, - и спросил меня: "Как считаете, что здесь нарисовано?" - "По-моему, эта картина – о любом художнике. Потому что мы все в каком-то в болоте. И наша стоимость зависит оттого, насколько высоко над уровнем болота мы можем поднять алый лепесток нашего таланта". На что Эрнст сказал: "Все – эта картина ваша".
Эрнст, мало того, что подарил мне картину, он еще был другом Брака. Они должны были прийти на мой вечер в Париже. Макс Эрнст пришел и принес работу Жоржа Брака, которую я выбрал заранее. Это была последняя гуашь Брака, художник написал ее, уже сидя в постели, – он тогда сильно болел…
А однажды я даже отказался от работы Пикассо. Был у него в гостях в 1962 году. Он показал мне 40 новых картин и сказал, что могу получить в подарок любую. Я ответил, что очень люблю его картины "голубого" периода, а из этих - не нравится ни одна. На его вопрос: "Почему?", я ответил: "Потому что мне кажется, что вас обидела какая-то женщина, и вы обиделись на всех женщин мира".
Картины напоминали довольно озлобленные карикатуры на женщин. Тогда Пикассо поднял тост за Россию и сказал, что жив еще бессмертный дух Настасьи Филипповны, которая бросает пачки денег в камин. На следующий день я получил от него в подарок рисунок, который мне нравился.
- Кого еще из великих художников вы знали лично?
- Роберта Раушенберга, он написал картину специально для меня. Между прочим, у меня с ним был один забавный случай. После открытия его выставки в Москве, каталог которой вышел с моим предисловием, я предложил поехать к нам в Переделкино. Раушенберг с удовольствием согласился. И вдруг обнаружилось, что у нас в машину набивается столько народу, что все не поместятся.
"А я вообще люблю в таких случаях ездить в багажнике, - сказал Раушенберг. - Давайте я сейчас там полежу и посплю". Он туда забрался, и вдруг, когда мы подъехали к Переделкино, нас остановила милиция проверить машину: "А что у вас в багажнике?". И знаете, что я ответил? "У меня там один американец спит". Милиционер сказал: "Евгений Александрович, у вас сегодня хорошее настроение" и багажник не открыл. А я на всякий случай сказал правду.
"Индустриалка" также писала: "Памяти легендарного диссидента — фото Александра Глезера в Запорожье, которые вы не видели".
Фото автора
2008 год. Евгений Евтушенко в Запорожье, в галерее Владимира Гулича "ARTZEBSgallery" (сейчас галерея существует только в виртуальном варианте).
Как сообщают информагентства, 84-летний поэт умер в одной из больниц США. Как он и хотел, его похоронят в писательском поселке Переделкино под Москвой, рядом с могилой Бориса Пастернака.
...Евгений Александрович приезжал с выступлениями в Запорожье в мае и декабре 2008 года (а бывал в нашем городе и раньше), общался с журналистами. Его приняли в казаки. Вот что Евгений Евтушенко говорил тогда о Запорожье и Украине:
- В Украину я всегда приезжаю с удовольствием, даже в самые тяжелые моменты политических недоразумений. Считаю, что украинцы и русские всегда должны находить общий язык, тем более что часто бывают неправы обе стороны. И роль писателя – объединять.
Первый поэт, которого полюбил, – Тарас Шевченко.
Мне безумно нравилась Запорожская Сечь! Как-то в детстве врачи запретили мне полгода читать книги. Тогда сказали, что самое лучшее лекарство – вышивание. И первое, что я вышил, – запорожца.
Во время нынешнего приезда побывал на Хортице. Там, наверное, были удивлены, почему я не согласился, чтобы, когда меня посвящали в казаки, пощелкивали бичом. Но у меня отвращение к самому кнуту – это личное. У меня была любовь с одной румынкой - циркачкой, а муж нарочно попадал по ней кнутом. Моих предков забивали кнутами, когда они шли в Сибирь… В конце концов меня посвятили в казаки - я выпил глечик водки, хотя ее и не люблю.
Я смотрел на мосты, которые мне понравились – это жизненно необходимо.
Восхищен вашим проспектом Ленина (теперь - Соборным. С. О.).! Когда был в Запорожье в 1994 году, он не был в таком порядке, как сейчас. Проспект удивительно красив! Есть длиннее – в Торонто, но он не такой красивый. А ваш такой… уютный.
(Другие откровения поэта в Запорожье читайте в "Индустриалке":
Поэт Евгений ЕВТУШЕНКО: "Падаю на колени не в церкви, а перед произведениями искусства",
Поэт Евгений Евтушенко:"Раньше я стеснялся писать некоторые вещи").
Автору этих строк удалось взять эксклюзивное интервью у Евгения Евтушенко о его серьезном увлечении живописью. В "Индустриалке" полностью печатается впервые.
Евгений Евтушенко признался, что, бывая в разных городах, старался посетить местные галереи. Он и сам увлекался коллекционированием картин: наряду с произведениями классиков нонконфрмизма и модернизма в коллекции Евгения Евтушенко, по его словам, есть и холсты современных украинских художников: Виктора Сидоренко, Василия Антонюка, Татьяны Шевченко, Натальи Коробовой, Владимира Гулича (двое последних - запорожцы).
- Евгений Александрович, почему коллекционируете произведения искусства, и с чего началось ваше собрание?
- Люблю то, что сам не умею делать. В отличие от своих коллег, которые отлично рисовали, я этого не умею. Так, у Пушкина было необычайно хорошее чувство линии. Лермонтов рисовал совершенно профессионально. Шевченко был потрясающим художником. Маяковский - хорошим дизайнером. И я всегда завидовал тому, чего сам не умею. Поэтому люблю живопись и коллекционирую ее.
Мой вкус в живописи воспитывался благодаря познанию, а не потому, что мне ее кто-то преподавал. А поскольку по натуре я бунтарь, то, конечно, соцреализм мне не нравился - эти бесконечные Решетниковы, Герасимовы, Лактионовы. Репродукции же произведений современного искусства в моем детстве невозможно было увидеть. Книги по абстрактному искусству у нас не продавались, а за границу тогда ездили мало.
Поэтому, когда впервые увидел абстрактное искусство, оно меня страшно заинтересовало, показалось огромным новаторством. Это было в 50-е годы, во время фестиваля молодежи и студентов в Москве. Там показывали первые абстрактные работы наших художников-нонконформистов. Я познакомился с Олегом Целковым. И одна из первых картин моей коллекции – его натюрморт "Кактус и шашки".
- Кто ваш любимый художник?
- Однажды мы с Олегом Целковым решили: "Давай загадаем, какой художник, в какой картине больше всего символизирует образ России". Мы в тайне друг от друга написали, потом открыли наши бумажки, и оба попали в точку – "Тройка" Василия Перова.
Из реалистических вещей советского периода мне, например, нравилась и нравится "Весна" Аркадия Пластова. К слову, сейчас я вышел на ту точку зрения, когда понимаю, что Александр Лактионов тоже представляет художественную ценность, потому что умел то, что мало кто умеет в живописи. Из-за этого он не стал моим любимым художником, потому что в нем нет духовности, но изобразительный талант у него, безусловно, был, а его картина "Письмо с фронта" – ремесло высочайшего уровня.
Мне нравятся многие и совершенно разные художники. Нравятся Марк Шагал, Амедео Модильяни. Люблю некоторые картины Сальвадора Дали – его знаменитые часы ("Постоянство памяти"), "Тайную вечерю", "Горящего жирафа".
Из русских художников больше всего нравятся Михаил Шемякин и Олег Целков. И лучший шедевр русской живописи, который я знаю, заслуживающий того, чтобы быть выставленным хоть в Лувре – картина Целкова "День рождения с Рембрантом". Она находится в моей коллекции. Целков родился в один день с Рембрандтом, только, естественно, с огромной разницей в годах, и изобразил себя выпивающим с ним. Это потрясающая картина! Всего у меня 9 его работ – это лучшая в России коллекция Олега Целкова.
- Произведения каких еще известных авторов есть в вашей коллекции?
- Портрет работы Хосе Давида Сикейроса, рисунки Жоана Миро, Жана Кокто, Пабло Пикассо, Жоржа Брака. Есть итальянская живопись – Ренато Гуттузо, Серджо Вакки. Наивное искусство - Иван Генералич, Нико Пиросмани. У меня хранится единственный в России Макс Эрнст. В моей коллекции, в основном, подарки, так что она довольно эклектичная.
- Расскажите, как к вам попала картина Макса Эрнста.
- Мы с ним познакомились в Париже. Макс Эрнст показал мне картину "Вопрос насекомого" - на ней было изображено насекомое в болоте и поднимающийся над уровнем болота алый лепесток, - и спросил меня: "Как считаете, что здесь нарисовано?" - "По-моему, эта картина – о любом художнике. Потому что мы все в каком-то в болоте. И наша стоимость зависит оттого, насколько высоко над уровнем болота мы можем поднять алый лепесток нашего таланта". На что Эрнст сказал: "Все – эта картина ваша".
Эрнст, мало того, что подарил мне картину, он еще был другом Брака. Они должны были прийти на мой вечер в Париже. Макс Эрнст пришел и принес работу Жоржа Брака, которую я выбрал заранее. Это была последняя гуашь Брака, художник написал ее, уже сидя в постели, – он тогда сильно болел…
А однажды я даже отказался от работы Пикассо. Был у него в гостях в 1962 году. Он показал мне 40 новых картин и сказал, что могу получить в подарок любую. Я ответил, что очень люблю его картины "голубого" периода, а из этих - не нравится ни одна. На его вопрос: "Почему?", я ответил: "Потому что мне кажется, что вас обидела какая-то женщина, и вы обиделись на всех женщин мира".
Картины напоминали довольно озлобленные карикатуры на женщин. Тогда Пикассо поднял тост за Россию и сказал, что жив еще бессмертный дух Настасьи Филипповны, которая бросает пачки денег в камин. На следующий день я получил от него в подарок рисунок, который мне нравился.
- Кого еще из великих художников вы знали лично?
- Роберта Раушенберга, он написал картину специально для меня. Между прочим, у меня с ним был один забавный случай. После открытия его выставки в Москве, каталог которой вышел с моим предисловием, я предложил поехать к нам в Переделкино. Раушенберг с удовольствием согласился. И вдруг обнаружилось, что у нас в машину набивается столько народу, что все не поместятся.
"А я вообще люблю в таких случаях ездить в багажнике, - сказал Раушенберг. - Давайте я сейчас там полежу и посплю". Он туда забрался, и вдруг, когда мы подъехали к Переделкино, нас остановила милиция проверить машину: "А что у вас в багажнике?". И знаете, что я ответил? "У меня там один американец спит". Милиционер сказал: "Евгений Александрович, у вас сегодня хорошее настроение" и багажник не открыл. А я на всякий случай сказал правду.
"Индустриалка" также писала: "Памяти легендарного диссидента — фото Александра Глезера в Запорожье, которые вы не видели".
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