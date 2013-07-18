2008 год. Евгений Евтушенко в Запорожье, в галерее Владимира Гулича " ARTZEBSgallery " (сейчас галерея существует только в виртуальном варианте).

Как сообщают информагентства, 84-летний поэт умер в одной из больниц США. Как он и хотел, его похоронят в писательском поселке Переделкино под Москвой, рядом с могилой Бориса Пастернака....Евгений Александрович приезжал с выступлениями в Запорожье в мае и декабре 2008 года (а бывал в нашем городе и раньше), общался с журналистами. Его приняли в казаки. Вот что Евгений Евтушенко говорил тогда о Запорожье и Украине:- В Украину я всегда приезжаю с удовольствием, даже в самые тяжелые моменты политических недоразумений. Считаю, что украинцы и русские всегда должны находить общий язык, тем более что часто бывают неправы обе стороны. И роль писателя – объединять.Первый поэт, которого полюбил, – Тарас Шевченко.Мне безумно нравилась Запорожская Сечь! Как-то в детстве врачи запретили мне полгода читать книги. Тогда сказали, что самое лучшее лекарство – вышивание. И первое, что я вышил, – запорожца.Во время нынешнего приезда побывал на Хортице. Там, наверное, были удивлены, почему я не согласился, чтобы, когда меня посвящали в казаки, пощелкивали бичом. Но у меня отвращение к самому кнуту – это личное. У меня была любовь с одной румынкой - циркачкой, а муж нарочно попадал по ней кнутом. Моих предков забивали кнутами, когда они шли в Сибирь… В конце концов меня посвятили в казаки - я выпил глечик водки, хотя ее и не люблю.Я смотрел на мосты, которые мне понравились – это жизненно необходимо.Восхищен вашим проспектом Ленина ().! Когда был в Запорожье в 1994 году, он не был в таком порядке, как сейчас. Проспект удивительно красив! Есть длиннее – в Торонто, но он не такой красивый. А ваш такой… уютный.Автору этих строк удалось взять эксклюзивное интервью у Евгения Евтушенко о его серьезном увлечении живописью. В "Индустриалке" полностью печатается впервые.Евгений Евтушенко признался, что, бывая в разных городах, старался посетить местные галереи. Он и сам увлекался коллекционированием картин: наряду с произведениями классиков нонконфрмизма и модернизма в коллекции Евгения Евтушенко, по его словам, есть и холсты современных украинских художников: Виктора Сидоренко, Василия Антонюка, Татьяны Шевченко, Натальи Коробовой, Владимира Гулича (двое последних - запорожцы).- Люблю то, что сам не умею делать. В отличие от своих коллег, которые отлично рисовали, я этого не умею. Так, у Пушкина было необычайно хорошее чувство линии. Лермонтов рисовал совершенно профессионально. Шевченко был потрясающим художником. Маяковский - хорошим дизайнером. И я всегда завидовал тому, чего сам не умею. Поэтому люблю живопись и коллекционирую е е .Мой вкус в живописи воспитывался благодаря познанию, а не потому, что мне е е кто-то преподавал. А поскольку по натуре я бунтарь, то, конечно, соцреализм мне не нравился - эти бесконечные Решетниковы, Герасимовы, Лактионовы. Репродукции же произведений современного искусства в моем детстве невозможно было увидеть. Книги по абстрактному искусству у нас не продавались, а за границу тогда ездили мало.Поэтому, когда впервые увидел абстрактное искусство, оно меня страшно заинтересовало, показалось огромным новаторством. Это было в 50-е годы, во время фестиваля молодежи и студентов в Москве. Там показывали первые абстрактные работы наших художников-нонконформистов. Я познакомился с Олегом Целковым. И одна из первых картин моей коллекции – его натюрморт " Кактус и шашки " .- Однажды мы с Олегом Целковым решили: " Давай загадаем, какой художник, в какой картине больше всего символизирует образ России " . Мы в тайне друг от друга написали, потом открыли наши бумажки, и оба попали в точку – " Тройка " Василия Перова.Из реалистических вещей советского периода мне, например, нравилась и нравится " Весна " Аркадия Пластова. К слову, сейчас я вышел на ту точку зрения, когда понимаю, что Александр Лактионов тоже представляет художественную ценность, потому что умел то, что мало кто умеет в живописи. Из-за этого он не стал моим любимым художником, потому что в н е м нет духовности, но изобразительный талант у него, безусловно, был, а его картина " Письмо с фронта " – ремесло высочайшего уровня.Мне нравятся многие и совершенно разные художники. Нравятся Марк Шагал, Амедео Модильяни. Люблю некоторые картины Сальвадора Дали – его знаменитые часы ( " Постоянство памяти " ), " Тайную вечерю " , " Горящего жирафа " .Из русских художников больше всего нравятся Михаил Шемякин и Олег Целков. И лучший шедевр русской живописи, который я знаю, заслуживающий того, чтобы быть выставленным хоть в Лувре – картина Целкова " День рождения с Рембрантом " . Она находится в моей коллекции. Целков родился в один день с Рембрандтом, только, естественно, с огромной разницей в годах, и изобразил себя выпивающим с ним. Это потрясающая картина! Всего у меня 9 его работ – это лучшая в России коллекция Олега Целкова.- Портрет работы Хосе Давида Сикейроса, рисунки Жоана Миро, Жана Кокто, Пабло Пикассо, Жоржа Брака. Есть итальянская живопись – Ренато Гуттузо, Серджо Вакки. Наивное искусство - Иван Генералич, Нико Пиросмани. У меня хранится единственный в России Макс Эрнст. В моей коллекции, в основном, подарки, так что она довольно эклектичная.- Мы с ним познакомились в Париже. Макс Эрнст показал мне картину " Вопрос насекомого " - на ней было изображено насекомое в болоте и поднимающийся над уровнем болота алый лепесток, - и спросил меня: " Как считаете, что здесь нарисовано? " - " По-моему, эта картина – о любом художнике. Потому что мы все в каком-то в болоте. И наша стоимость зависит оттого, насколько высоко над уровнем болота мы можем поднять алый лепесток нашего таланта " . На что Эрнст сказал: " Вс е – эта картина ваша " .Эрнст, мало того, что подарил мне картину, он ещ е был другом Брака. Они должны были прийти на мой вечер в Париже. Макс Эрнст приш е л и принес работу Жоржа Брака, которую я выбрал заранее. Это была последняя гуашь Брака, художник написал е е , уже сидя в постели, – он тогда сильно болел…А однажды я даже отказался от работы Пикассо. Был у него в гостях в 1962 году. Он показал мне 40 новых картин и сказал, что могу получить в подарок любую. Я ответил, что очень люблю его картины " голубого " периода, а из этих - не нравится ни одна. На его вопрос: " Почему? " , я ответил: " Потому что мне кажется, что вас обидела какая-то женщина, и вы обиделись на всех женщин мира " .Картины напоминали довольно озлобленные карикатуры на женщин. Тогда Пикассо поднял тост за Россию и сказал, что жив ещ е бессмертный дух Настасьи Филипповны, которая бросает пачки денег в камин. На следующий день я получил от него в подарок рисунок, который мне нравился.- Роберта Раушенберга, он написал картину специально для меня. Между прочим, у меня с ним был один забавный случай. После открытия его выставки в Москве, каталог которой вышел с моим предисловием, я предложил поехать к нам в Переделкино. Раушенберг с удовольствием согласился. И вдруг обнаружилось, что у нас в машину набивается столько народу, что все не поместятся." А я вообще люблю в таких случаях ездить в багажнике, - сказал Раушенберг. - Давайте я сейчас там полежу и посплю " . Он туда забрался, и вдруг, когда мы подъехали к Переделкино, нас остановила милиция проверить машину: " А что у вас в багажнике? " . И знаете, что я ответил? " У меня там один американец спит " . Милиционер сказал: " Евгений Александрович, у вас сегодня хорошее настроение " и багажник не открыл. А я на всякий случай сказал правду.Фото автора