Сделать эту куколку самостоятельно не составит труда, главное, мотать ее с правильными мыслями, - рассказала Ольга Корниенко. - Размер куклы, чем меньше, тем лучше, чтобы куколка можно было носить ее в сумочке или рюкзаке. Традиция брать таких кукол с собой в дорогу пошла еще с древних времен.Собирая мужчин в дорогу, девушки вместе с вещами клали любимым сделанную своими руками миниатюрную куколку-оберег " Подорожницу " , и верили, что она сбережет в дороге и приведет назад к родному дому.В руках куклы располагался узелок, в котором спрятаны несколько крупинок пшена, монетка или нитки. Крупа являлась символом сытости, дабы путник всегда был в дороге сыт. Нитки клали с целью, чтобы путник всегда сумел найти дорогу домой, и монетка, чтобы всегда были деньги и он ни в чем не нуждался.С точки зрения куклотерапии, во время создания " Подорожницы " человек прорабатывают запросы поиска и предназначения, убирает сомнения выбора. Это особенно важно для людей, которые находятся на распутье, стоят перед каким то выбором. При этом важно продумывать и то, что вы вкладываете в куколку, а во время ее создания старайтесь думать о новых впечатлениях и знаниях, которые вам принесет путешествие. Этим человек закладывает позитивный настрой в свой оберег.Лучше делать эту куколку самостоятельно или получить в подарок от близкого человека — так связь с оберегом у вас будет более тесная, чем, если вы просто купите готовую куколку-мотанку.Фото автора и из архива Ольги Корниенко.