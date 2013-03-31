Об этом " Индустриалке " рассказала кинолог Анна Пипкина, которая также является опытным инструктором и дрессировщиком.- Уже пришла весна и сейчас самое время сделать ваши прогулки с собакой более активными и интересными, - объясняет Анна. - Для этого используйте специальное приспособление — пуллер. Это отличный вспомогательны предмет сделает вашу прогулку интересней и активней и это пойдет на пользу и хозяину, и собаке. Так собака будет учиться вас понимать, выполнять команды. Такие активные тренировки проводите хотя бы два раза в неделю. В остальное же время просто чаще гуляйте, вместе. Пса постарше можно выгуливать в компании других собак, а вот щенка стоит подольше выгуливать тет-а-тет — так он будет учиться слышать и выполнять команды хозяина.Именно такие активные прогулки будут нагружать собаку не только физически, но и умственно, а это даст результат — животное не будет шалить, а именно — грызть тапочки и мебель. На это у него просто не будет оставаться сил.И еще один совет: запомните, что длительность прогулки с четвероногим другом не должна зависеть от времени года. Гулять нужно хотя бы по два часа два раза в день. Такой режим позволит быть в форме не только собаке, но и хозяину.