Сегодня, 1 апреля, около пяти часов утра в Энергодаре произошло жуткое ДТП со смертельным исходом
На месте происшествия от полученных травм скончался региональный управляющий "Ощадбанка" Руслан Яшников. Его супругу в тяжелом состоянии скорая госпитализировала в реанимацию.
Авария произошла возле Культурно-делового центра ЗАЭС (при подъеме на горку). Яшников в автомобиле Lanos влетел в двигающийся впереди грузовик DAF, который разворачивался возле КДЦ и направлялся в сторону ДК "Современник". Отмечается, что в грузовом автомобиле находилось оборудование для концерта Ольги Поляковой.
Удар был настолько сильным, что извлекать тело погибшего пришлось с помощью специальной техники.
Источник: en-media.tv
На месте происшествия от полученных травм скончался региональный управляющий "Ощадбанка" Руслан Яшников. Его супругу в тяжелом состоянии скорая госпитализировала в реанимацию.
Авария произошла возле Культурно-делового центра ЗАЭС (при подъеме на горку). Яшников в автомобиле Lanos влетел в двигающийся впереди грузовик DAF, который разворачивался возле КДЦ и направлялся в сторону ДК "Современник". Отмечается, что в грузовом автомобиле находилось оборудование для концерта Ольги Поляковой.
Удар был настолько сильным, что извлекать тело погибшего пришлось с помощью специальной техники.
Источник: en-media.tv
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