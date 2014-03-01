В воскресенье, 2 апреля в 18:00 киноклуб " Сходження " приглашает всех желающих на просмотр фильма " Сталкер " (1979). Будет также неформальное общение о творчестве гениального режиссера. Адрес - областная библиотека: Запорожье, проспект Соборный, 142, первый этаж. Остановка "Малый рынок". Справки по телефону: 067-618-25-20.Андрей Арсеньевич Тарковский родился 4 апреля 1932 в селе Завражье Ивановской области. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую М. И. Ромма. Полнометражный дебют Тарковского — " Иваново детство " — вышел в 1962 году. И сразу принес режиссеру мировую известность, завоевав " Золотого льва " Венецианского кинофестиваля. Оператором картины выступил Вадим Юсов, сотрудничество с которым началось у Тарковского с короткометражного фильма " Каток и скрипка " (1960) и закрепилось на долгие годы — вместе они создадут картины " Андрей Рублев " и " Солярис " .Андрей Тарковский народный артист РСФСР, работавший с 1980 года в Западной Европе. Умер Андрей Арсеньевич 29 декабря 1986 в Париже.Кинематографическая наследие Тарковского оказало сильное влияние на развитие и становление мирового кинематографа, к числу поклонников гения режиссера себя относят Ларс фон Триер, Дэнни Бойл, Алехандро Гонсалес Иньярриту и другие всемирно известные режиссеры.