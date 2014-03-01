4 апреля 2017 года синефилы всего мира отмечают 85-летие Андрея Тарковского
В воскресенье, 2 апреля в 18:00 киноклуб "Сходження" приглашает всех желающих на просмотр фильма "Сталкер" (1979). Будет также неформальное общение о творчестве гениального режиссера. Адрес - областная библиотека: Запорожье, проспект Соборный, 142, первый этаж. Остановка "Малый рынок". Справки по телефону: 067-618-25-20.
Андрей Арсеньевич Тарковский родился 4 апреля 1932 в селе Завражье Ивановской области. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую М. И. Ромма. Полнометражный дебют Тарковского — "Иваново детство" — вышел в 1962 году. И сразу принес режиссеру мировую известность, завоевав "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Оператором картины выступил Вадим Юсов, сотрудничество с которым началось у Тарковского с короткометражного фильма "Каток и скрипка" (1960) и закрепилось на долгие годы — вместе они создадут картины "Андрей Рублев" и "Солярис".
Андрей Тарковский народный артист РСФСР, работавший с 1980 года в Западной Европе. Умер Андрей Арсеньевич 29 декабря 1986 в Париже.
Кинематографическая наследие Тарковского оказало сильное влияние на развитие и становление мирового кинематографа, к числу поклонников гения режиссера себя относят Ларс фон Триер, Дэнни Бойл, Алехандро Гонсалес Иньярриту и другие всемирно известные режиссеры.
В воскресенье, 2 апреля в 18:00 киноклуб "Сходження" приглашает всех желающих на просмотр фильма "Сталкер" (1979). Будет также неформальное общение о творчестве гениального режиссера. Адрес - областная библиотека: Запорожье, проспект Соборный, 142, первый этаж. Остановка "Малый рынок". Справки по телефону: 067-618-25-20.
Андрей Арсеньевич Тарковский родился 4 апреля 1932 в селе Завражье Ивановской области. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую М. И. Ромма. Полнометражный дебют Тарковского — "Иваново детство" — вышел в 1962 году. И сразу принес режиссеру мировую известность, завоевав "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Оператором картины выступил Вадим Юсов, сотрудничество с которым началось у Тарковского с короткометражного фильма "Каток и скрипка" (1960) и закрепилось на долгие годы — вместе они создадут картины "Андрей Рублев" и "Солярис".
Андрей Тарковский народный артист РСФСР, работавший с 1980 года в Западной Европе. Умер Андрей Арсеньевич 29 декабря 1986 в Париже.
Кинематографическая наследие Тарковского оказало сильное влияние на развитие и становление мирового кинематографа, к числу поклонников гения режиссера себя относят Ларс фон Триер, Дэнни Бойл, Алехандро Гонсалес Иньярриту и другие всемирно известные режиссеры.
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