В марте 2017 года на ПАО "Запорожсталь" отмечен рост производства чугуна на 6,7%, стали – на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 годаВ марте 2017 года произведено 286,5 тыс. тонн чугуна, 325,0 тыс. тонн стали, 273,3 тыс. тонн проката, сообщает пресс-центр ПАО "Запорожсталь". ТЕГИ: Запорожсталь, работа Просмотров: 193 Похожие новости На «Запорожстали» подвели итоги производства за февраль На ПАО «Запорожсталь» подвели итоги производства в ноябре В марте МК «Запорожсталь» увеличил объемы производства чугуна и проката В феврале МК «Запорожсталь» увеличил объемы производства чугуна, стали и проката