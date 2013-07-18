Он пришел на завод в 1970 году. Начинал работать подручным сталевара, затем - сталевар, мастер блока печей, старший мастер, заместитель начальника доменного цеха комбината "Запорожсталь". Сегодня Леонид Александрович Анисимов - председатель профсоюзного комитета ПАО "Запорожсталь", член исполнительного комитета Запорожского горсовета, народный депутат Украины второго созыва, заслуженный работник промышленности Украины.Накануне юбилея на очном рапорте руководящих сотрудников комбината генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма вручил Леониду Анисимову наградной знак "Почесна відзнака за натхненну працю".Леонид Александрович сказал, что для него это очень дорогая награда, и дома у него она будет на самом почетном месте. Ведь "Запорожсталь" - это вторая семья.Фото: Игорь ЛавровВидео: Дмитрий Шилин