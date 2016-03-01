Пятый сезон конкурса социальных инициатив " Мы – это город " , который проводит ПАО "Запорожсталь", стартовал 2 марта 2017 года. Грантовый фонд на реализацию лучших социально значимых инициатив горожан увеличен до 3 млн гривен, при долевом участии предприятий ЧАО " Запорожкокс " и ЧАО " Запорожогнеупор " . Сумма гранта на проект конкурса может составить до 100 тыс. гривен." Мы – это город " - не только конкурс грантов. Это масштабный проект, который обучает, объединяет, вдохновляет, дает новые знания и возможности, развивает культуру социального проектирования, реализует инициативы горожан, повышает активность местных громад. Мы будем принимать заявки до первого апреля включительно. Поэтому всем, кто хочет сделать город лучше, стоит поторопиться " , - отметил председатель экспертного совета конкурса " Мы – это город " , директор по капитальному строительству и инвестициям ПАО " Запорожсталь " Алексей Лебедев.Последний срок подачи заявок на участие в конкурсе - сегодня, 1 апреля, до 24 часов. До конца приема заявок осталось чуть больше 12 часов.Заявка на участие должна быть предоставлена в электронном виде на адрес konkurs@zaporizhstal.com с указанием, по какому направлению конкурса заявка, от какой организации и контакты.