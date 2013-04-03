В Запорожской обладминистрации состоялось совещание по развитию ветроэнергетики в области. В Приазовском районе уже действует построенная там Ботиевская ветроэлектростанция мощностью 200 мегаватт — проект компании ДТЭК. Она была построена в очень короткие сроки и в 2014 году была сдана в эксплуатацию.Теперь у Ботиевской ВЭС до 2020 года должна появиться такая же ветроэлектростанция-близнец — Приморская ВЭС мощностью тоже 200 мегаватт.На совещании в ОГАпредставила перспективный план развития второго проекта ДТЭК — строительство Приморской ветровой электростанции. Эта станция будет расположена на двух участках: " Приморск-1 " - вблизи города Приморска и " Приморск-2 " - вблизи действующей Ботиевской ВЭС. Всего планируется ввести в эксплуатацию 52 ветровые турбины — по 26 на каждом участке Приморской ВЭС. Объем инвестиций в этот проект — около 300 миллионов евро.А такая же работающая Ботиевская ВЭС, имеющая 65 ветровых турбин, является крупнейшей в Украине и входит в пятерку самых больших ВЭС Центральной и Восточной Европы. Объем инвестиций в этот проект составил около 340 миллионов евро.ВИДЕО:Фото и видео: Дмитрий Шилин