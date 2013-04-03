Приазовский и Приморский районы — "ветренные центры" не только нашей области, а и всей Украины
В Запорожской обладминистрации состоялось совещание по развитию ветроэнергетики в области. В Приазовском районе уже действует построенная там Ботиевская ветроэлектростанция мощностью 200 мегаватт — проект компании ДТЭК. Она была построена в очень короткие сроки и в 2014 году была сдана в эксплуатацию.
Теперь у Ботиевской ВЭС до 2020 года должна появиться такая же ветроэлектростанция-близнец — Приморская ВЭС мощностью тоже 200 мегаватт.
На совещании в ОГА директор ООО "Винд Пауэр" Виктория Сыромятова представила перспективный план развития второго проекта ДТЭК — строительство Приморской ветровой электростанции. Эта станция будет расположена на двух участках: "Приморск-1" - вблизи города Приморска и "Приморск-2" - вблизи действующей Ботиевской ВЭС. Всего планируется ввести в эксплуатацию 52 ветровые турбины — по 26 на каждом участке Приморской ВЭС. Объем инвестиций в этот проект — около 300 миллионов евро.
А такая же работающая Ботиевская ВЭС, имеющая 65 ветровых турбин, является крупнейшей в Украине и входит в пятерку самых больших ВЭС Центральной и Восточной Европы. Объем инвестиций в этот проект составил около 340 миллионов евро.
ВИДЕО:
Виктория Сыромятова: "Такие масштабные проекты - усилия многих людей"
"Политика ДТЭК направлена на поддержку местной громады"
Фото и видео: Дмитрий Шилин
В Запорожской обладминистрации состоялось совещание по развитию ветроэнергетики в области. В Приазовском районе уже действует построенная там Ботиевская ветроэлектростанция мощностью 200 мегаватт — проект компании ДТЭК. Она была построена в очень короткие сроки и в 2014 году была сдана в эксплуатацию.
Теперь у Ботиевской ВЭС до 2020 года должна появиться такая же ветроэлектростанция-близнец — Приморская ВЭС мощностью тоже 200 мегаватт.
На совещании в ОГА директор ООО "Винд Пауэр" Виктория Сыромятова представила перспективный план развития второго проекта ДТЭК — строительство Приморской ветровой электростанции. Эта станция будет расположена на двух участках: "Приморск-1" - вблизи города Приморска и "Приморск-2" - вблизи действующей Ботиевской ВЭС. Всего планируется ввести в эксплуатацию 52 ветровые турбины — по 26 на каждом участке Приморской ВЭС. Объем инвестиций в этот проект — около 300 миллионов евро.
А такая же работающая Ботиевская ВЭС, имеющая 65 ветровых турбин, является крупнейшей в Украине и входит в пятерку самых больших ВЭС Центральной и Восточной Европы. Объем инвестиций в этот проект составил около 340 миллионов евро.
ВИДЕО:
Виктория Сыромятова: "Такие масштабные проекты - усилия многих людей"
"Политика ДТЭК направлена на поддержку местной громады"
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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