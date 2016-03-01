Впрочем, по словам директора фестиваля Веры Мартыненко, победителей в разных номинациях и возрастных категориях было так много — около пятидесяти, что жюри пришлось выбирать для концерта лучшие номера.Главный приз - Гран-при от исполнительного комитета Запорожского городского совета и 10 тыс. грн. завоевал 17-летний скрипач Константин Лукинюк из Черновцов, сыгравший первую часть первого " Концерта № 1 " Никколо Паганини. Всего в конкурсе приняли участие около 800 человек от 6 до 20 лет.- Приятно видеть, что наша молодежь выбирает культуру и искусство, - отметил заместитель городского головы Анатолий Пустоваров. - То, что в Запорожье приехало столько участников из разных городов Украины и других стран показывает, насколько высоко в нашем городе развита культура. Развитие культуры и искусства нужно поддерживать не только духовно, но и материально, поэтому второй год исполнительный комитет вручает денежный приз лучшему музыканту.- " Концерт № 1 " Паганини — один из моих любимых, для меня это концерт-ностальгия, - признался " Индустриалке " Константин Лукинюк. - Играл его, как только поступил в училище, а сейчас я уже четверокурсник, выпускник. И для меня сыграть этот концерт — как вернуться на пару лет назад.Музыкой занимаюсь с 5 лет. Очень люблю играть для публики! Давно даю концерты, в нашей филармонии всегда аншлаги.- Так и должно быть. Это не первая и, надеюсь, не последняя победа.- У меня недавно разбился телефон, куплю новый. А остальные деньги потрачу на билет в США. Один из самых топовых в мире скрипачей и преподавателей Олег Крыса, он входит в десятку лучших, пригласил меня на учебу в Нью-Йорк. Я сдал экзамены, было много бюрократии, а неделю назад узнал, что меня приняли в академию, есть грант.- Во Львове, у него там был концерт. У меня есть учительница-менеджер, которая обо всем договаривается, и договорилась о консультацио с Олегом Крысой. Я поиграл ему в подвале его отеля, было очень романтично. Олегу Васильевич понравилось и через пять дней он прислал мне в подарок скрипку. На ней и играю.- Мне понравилось, - говорит об участии в фестивале 9-летний Аврелий Сергеев из Сум, занявший первое и два третьих места в разных номинациях и получивший специальный приз, как самый младший талантливый скрипач. - Когда мне было 3 годика, то начал отбирать скрипку у старшей сестры Анастасии и что-то пытался делать. Мне купили маленькую скрипку и бабушка научила меня нотам за один день. На концертах не волнуюсь. Участвую во многих конкурсах, а на " Аккордах Хортицы " я в первый раз, обязательно приеду сюда еще. Победе рад — чувствую свободу!...Приятный поощрительный приз от академического симфонического оркестра Запорожской областной филармонии получили Татьяна Беликова из Харькова и Мария Клименко из Черноморска Одесской области- право выступить на концерте с этим оркестром.