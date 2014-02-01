Сегодня, 31 марта, в Центральном парке культуры и отдыха "Дубовий гай" умер лебедь. Как показало скрытие – причиной смерти птицы стала сильная травма тупым предметом в грудь.
Травмированную птицу на берегу озера работники парка заметили вчера вечером и сразу отнесли ее хозяйственные помещения, ночью она умерла.
Сотрудники парка позвонили в Госпродпотребслужбу, после чего в "Дубовий гай" приехали представители городской государственной лечебницы ветеринарной медицины, которые констатировали смерть птицы.
Специалисты провели вскрытие погибшего лебедя, и взяли все необходимые анализы. Как стало ясно уже при вскрытии – у лебедя на груди был большой кровоподтек, который мог появиться только в результате сильного удара тупым предметом.
Официальная причина смерти птицы: "Ушиб грудной клетки с кровоизлиянием в брюшную полость и многочисленными гематомами". В настоящий момент погибший лебедь находится в областной лаборатории ветеринарной медицины.
Сейчас в парке "Дубовий гай" осталось три лебедя, сообщает сайт meria.zp.ua.
Травмированную птицу на берегу озера работники парка заметили вчера вечером и сразу отнесли ее хозяйственные помещения, ночью она умерла.
Сотрудники парка позвонили в Госпродпотребслужбу, после чего в "Дубовий гай" приехали представители городской государственной лечебницы ветеринарной медицины, которые констатировали смерть птицы.
Специалисты провели вскрытие погибшего лебедя, и взяли все необходимые анализы. Как стало ясно уже при вскрытии – у лебедя на груди был большой кровоподтек, который мог появиться только в результате сильного удара тупым предметом.
Официальная причина смерти птицы: "Ушиб грудной клетки с кровоизлиянием в брюшную полость и многочисленными гематомами". В настоящий момент погибший лебедь находится в областной лаборатории ветеринарной медицины.
Сейчас в парке "Дубовий гай" осталось три лебедя, сообщает сайт meria.zp.ua.
- Просмотров: 84
Похожие новости