Травмированную птицу на берегу озера работники парка заметили вчера вечером и сразу отнесли ее хозяйственные помещения, ночью она умерла.Сотрудники парка позвонили в Госпродпотребслужбу, после чего в "Дубовий гай" приехали представители городской государственной лечебницы ветеринарной медицины, которые констатировали смерть птицы.Специалисты провели вскрытие погибшего лебедя, и взяли все необходимые анализы. Как стало ясно уже при вскрытии – у лебедя на груди был большой кровоподтек, который мог появиться только в результате сильного удара тупым предметом.Официальная причина смерти птицы: " Ушиб грудной клетки с кровоизлиянием в брюшную полость и многочисленными гематомами " . В настоящий момент погибший лебедь находится в областной лаборатории ветеринарной медицины.Сейчас в парке " Дубовий гай " осталось три лебедя, сообщает сайт meria.zp.ua.