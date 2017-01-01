Электронные петиции становятся все более популярными среди запорожцев.
Наряду с реальными предложениями по развитию Запорожья, горожане придумывают и шуточные инициативы.
"Индустриалка" собрала самые курьезные петиции, которые подавали запорожцы за три месяца.
Пожалуй, самая невыполнимая петиция - это создание в Запорожье телепорта, соединяющего Осипенковский, Бородинский, Космический и Южный микрорайоны, а также Хортицкий и Заводский районы.
Особо популярная среди шуточных петиций тема - переименование улиц города. Так, улицу Каменогорскую предлагали назвать Канибалкорпской в честь группы Cannibal Corpse. А улицу Космическую захотели переименовать в улицу Ворона. По мнению автора петиции, это название больше подойдет "этой мрачной и невзрачной улице", которую он считает "мрачным черным вороном на карте Запорожья.
Звание самой, как говорится, мимишной петиции получило предложение об установке памятника коту Ваське. И хотя петиция вряд ли наберет 750 подписей, памятник коту мог бы стать одной из фишек Запорожья.
Нельзя обойти вниманием инициативу, которая вызвала в городе большой резонанс - петицию об установке памятника Бандере на месте демонтированного Ленина. В соцсетях запорожцы разделились на два "лагеря" - одни категорически против этого предложения, другие - яро за. Однако, шансов попасть на рассмотрение депутатов горсовета у петиции крайне мало. Она набрала лишь 51 подпись.
Наряду с реальными предложениями по развитию Запорожья, горожане придумывают и шуточные инициативы.
"Индустриалка" собрала самые курьезные петиции, которые подавали запорожцы за три месяца.
Пожалуй, самая невыполнимая петиция - это создание в Запорожье телепорта, соединяющего Осипенковский, Бородинский, Космический и Южный микрорайоны, а также Хортицкий и Заводский районы.
Особо популярная среди шуточных петиций тема - переименование улиц города. Так, улицу Каменогорскую предлагали назвать Канибалкорпской в честь группы Cannibal Corpse. А улицу Космическую захотели переименовать в улицу Ворона. По мнению автора петиции, это название больше подойдет "этой мрачной и невзрачной улице", которую он считает "мрачным черным вороном на карте Запорожья.
Звание самой, как говорится, мимишной петиции получило предложение об установке памятника коту Ваське. И хотя петиция вряд ли наберет 750 подписей, памятник коту мог бы стать одной из фишек Запорожья.
Нельзя обойти вниманием инициативу, которая вызвала в городе большой резонанс - петицию об установке памятника Бандере на месте демонтированного Ленина. В соцсетях запорожцы разделились на два "лагеря" - одни категорически против этого предложения, другие - яро за. Однако, шансов попасть на рассмотрение депутатов горсовета у петиции крайне мало. Она набрала лишь 51 подпись.
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