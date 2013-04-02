Сегодня в квартирах запорожцев начали отключать отопление.
Как писала "Индустриалка", соответствующее решение подписал городской голова Владимир Буряк. В соответствии с ним концерну "Городские тепловые сети" и другим предприятиям и организациям Запорожья, осуществляющим теплоснабжение, поручено начать выполнение работ по завершению отопительного сезона в областном центре.
Из-за проблем, которые возникали на старте отопительного сезона дать положительную оценку всему этому процессу городской голова Запорожья Владимир Буряк не смог.
- Если разобраться, то изначально не было должной подготовки к отопительному сезону, - отметил Владимир Викторович. - Понадеялись на акты весеннего осмотра отопительной системы, на результаты прошлого сезона. В результате были проблемы — это нужно честно признать.
К тому же в этом году отопление еще и было очень дорогим. Если в прошлом году тариф был - 622 гривны за гигакалорию, то в этом году - это уже 1218 грн. Такой скачок произошел из-за того, что уровняли тариф, как для населения, так и для промышленных предприятий, и поэтому возросла стоимость тепла для населения.
На сегодняшний день мною поставлена задача, вынести уроки из этого отопительного сезона и найти проблемные точки, чтобы решить их. На основе этих выводов, я думаю, мы сделаем целевую программу для того, чтобы до 1 сентября устранить все аварийные ситуации, которые были зафиксированы в домах запорожцев.
По межсезонью радует, что благодаря комбинату "Запорожсталь" мы сэкономим немалые средства за счет того, что в межотопительный период для подогрева воды будет использоваться вторичное тепло промплощадки. Это позволит нам сэкономить 15-16 миллионов кубометров газа.
Из положительного могу отметить и наше правильное решение о внедрении программы "З теплом до людей" - она дала возможность 25-ти тысячам запорожских семей все-таки безболезненно пережить отопительный сезон.
Сейчас наша главная задача - сделать так, чтобы человек платил за тепло меньше, но не за счет понижение тарифа, а за счет уменьшения потребления тепла в результате утепления и ремонта дома.
Как писала "Индустриалка", соответствующее решение подписал городской голова Владимир Буряк. В соответствии с ним концерну "Городские тепловые сети" и другим предприятиям и организациям Запорожья, осуществляющим теплоснабжение, поручено начать выполнение работ по завершению отопительного сезона в областном центре.
Из-за проблем, которые возникали на старте отопительного сезона дать положительную оценку всему этому процессу городской голова Запорожья Владимир Буряк не смог.
- Если разобраться, то изначально не было должной подготовки к отопительному сезону, - отметил Владимир Викторович. - Понадеялись на акты весеннего осмотра отопительной системы, на результаты прошлого сезона. В результате были проблемы — это нужно честно признать.
К тому же в этом году отопление еще и было очень дорогим. Если в прошлом году тариф был - 622 гривны за гигакалорию, то в этом году - это уже 1218 грн. Такой скачок произошел из-за того, что уровняли тариф, как для населения, так и для промышленных предприятий, и поэтому возросла стоимость тепла для населения.
На сегодняшний день мною поставлена задача, вынести уроки из этого отопительного сезона и найти проблемные точки, чтобы решить их. На основе этих выводов, я думаю, мы сделаем целевую программу для того, чтобы до 1 сентября устранить все аварийные ситуации, которые были зафиксированы в домах запорожцев.
По межсезонью радует, что благодаря комбинату "Запорожсталь" мы сэкономим немалые средства за счет того, что в межотопительный период для подогрева воды будет использоваться вторичное тепло промплощадки. Это позволит нам сэкономить 15-16 миллионов кубометров газа.
Из положительного могу отметить и наше правильное решение о внедрении программы "З теплом до людей" - она дала возможность 25-ти тысячам запорожских семей все-таки безболезненно пережить отопительный сезон.
Сейчас наша главная задача - сделать так, чтобы человек платил за тепло меньше, но не за счет понижение тарифа, а за счет уменьшения потребления тепла в результате утепления и ремонта дома.
- Просмотров: 278
Похожие новости