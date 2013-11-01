В запорожском развлекательном центре "Капиталистъ" состоялся концерт известной украинской группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".
Группа ездит с туром по всей стране в поддержку своего нового альбома "5 хвилин".
Как известно, свое творчество группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" группа начала с городка Мукачево, где впервые выступила перед публикой в 1999 году.
После первых успехов команда решила расширять границы и принимать участие не только в концертах местного значения, но и различных музыкальных конкурсах и фестивалях, параллельно создавая и записывая новые песни.
Музыканты также своим творчеством и концертами продолжают поддерживать украинских военнослужащих в зоне АТО.
В состав группы входят: Александр Адаменко – бас-гитара, Иван Зименко – ударные, Андрей Радько – гитара, Игорь Рыбао – гитара, Серегй Танчинец - фронт-мен.
Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" на сегодня имеет уже 3 альбома и более 40-ка синглов, сейчас музыканты работают над новым материалом.
В Запорожье группа также популярна, особенно среди молодежи и представительниц слабого пола.
Эти харизматичные ребята вполне могут стать звездами всеукраинского и мирового масштаба. Слушатели признаются, что их песни действительно могут дотронуться до самых потайных струн души.
Группа ездит с туром по всей стране в поддержку своего нового альбома "5 хвилин".
Как известно, свое творчество группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" группа начала с городка Мукачево, где впервые выступила перед публикой в 1999 году.
После первых успехов команда решила расширять границы и принимать участие не только в концертах местного значения, но и различных музыкальных конкурсах и фестивалях, параллельно создавая и записывая новые песни.
Музыканты также своим творчеством и концертами продолжают поддерживать украинских военнослужащих в зоне АТО.
В состав группы входят: Александр Адаменко – бас-гитара, Иван Зименко – ударные, Андрей Радько – гитара, Игорь Рыбао – гитара, Серегй Танчинец - фронт-мен.
Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" на сегодня имеет уже 3 альбома и более 40-ка синглов, сейчас музыканты работают над новым материалом.
В Запорожье группа также популярна, особенно среди молодежи и представительниц слабого пола.
Эти харизматичные ребята вполне могут стать звездами всеукраинского и мирового масштаба. Слушатели признаются, что их песни действительно могут дотронуться до самых потайных струн души.
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