Группа ездит с туром по всей стране в поддержку своего нового альбома " 5 хвилин " .Как известно, свое творчество группа " БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ " группа начала с городка Мукачево, где впервые выступила перед публикой в 1999 году.После первых успехов команда решила расширять границы и принимать участие не только в концертах местного значения, но и различных музыкальных конкурсах и фестивалях, параллельно создавая и записывая новые песни.Музыканты также своим творчеством и концертами продолжают поддерживать украинских военнослужащих в зоне АТО.В состав группы входят: Александр Адаменко – бас-гитара, Иван Зименко – ударные, Андрей Радько – гитара, Игорь Рыбао – гитара, Серегй Танчинец - фронт-мен.Группа " БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ " на сегодня имеет уже 3 альбома и более 40-ка синглов, сейчас музыканты работают над новым материалом.В Запорожье группа также популярна, особенно среди молодежи и представительниц слабого пола.Эти харизматичные ребята вполне могут стать звездами всеукраинского и мирового масштаба. Слушатели признаются, что их песни действительно могут дотронуться до самых потайных струн души.