Стоит отметить, что здесь не просто ремонтируют дорожное покрытие, но и строят новые тротуары и заезды во дворы домов частного сектора, которые примыкают к дороге, а также кронируют деревья и наводят порядок на придорожной территории. Особое внимание уделили остановочным комплексам — теперь они приспособлены для людей с ограниченными возможностями.Как рассказал во время рабочей поездки в КУ " Запорожский международный аэропорт " городской голова Запорожья Владимир Буряк, в прошлом году было отремонтировано около 5 километров погонных дорожного полотна, ведущего в аэропорт. В этом году работа продолжается.- Это не просто ремонт дороги, но и строительство современных остановочных комплексов, тротуаров и заездов во дворы частных домовладений, - подчеркнул Владимир Буряк. - Я считаю, что это не только дорожный проект, но также проект благоустройства военного городка и частного сектора, который находится по пути в аэропорт.Оставшуюся часть, а это около 4 км, уже непосредственно до самого аэропорта, выполним в этом году. Таким образом сделаем современную дорогу в аэропорт, которой достойны и гости, и жители нашего города, чтобы нормально и с комфортом можно было приезжать в аэропорт, и уезжать из него. Да и люди, которые живут по этой дороге, будут обеспечены нормальными условиями выхода и выезда со двора, к тому же остановочные комплексы оборудованы условиями для людей с ограниченными возможностями.Этот ремонт — общий вклад и бюджета города, и народных депутатов Украины, потому что в прошлом году народный депутат Вячеслав Богуслаев средства из своего депутатского фонда вложил в ремонт этой дороги. Мы надеемся, что и в этом году работы будут производиться на условиях софинансирования. Благоустройство нашего города — это наше общее дело.По словам Владимира Буряка, в этом году будут также проведены работы по дополнительному, но менее энергоемкому освещению этой дороги.Фото автора.