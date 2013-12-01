Будут захватывающие поединки — на это стоит посмотреть
Сегодня, 1 апреля, в 12 часов состоится торжественное открытие чемпионата Украины по украинскому рукопашному бою "Спас". Соревнования проводятся в спорткомплексе ООО "Социальные инициативы Запорожья" по ул. Тюленина, 13 (если понятнее и привычнее — в легкоатлетическом манеже "Запорожстали").
Чемпионат проводят Министерство молодежи и спорта Украины и Всеукраинская федерация "Спас".
Как это было на первом чемпионате, можно посмотреть на видео. Маленький сюжет: "Победа над собой - основа всех побед. Финальные бои чемпионата по рукопашному бою "Спас".
Видео: Николай Курносенко
Сегодня, 1 апреля, в 12 часов состоится торжественное открытие чемпионата Украины по украинскому рукопашному бою "Спас". Соревнования проводятся в спорткомплексе ООО "Социальные инициативы Запорожья" по ул. Тюленина, 13 (если понятнее и привычнее — в легкоатлетическом манеже "Запорожстали").
Чемпионат проводят Министерство молодежи и спорта Украины и Всеукраинская федерация "Спас".
Как это было на первом чемпионате, можно посмотреть на видео. Маленький сюжет: "Победа над собой - основа всех побед. Финальные бои чемпионата по рукопашному бою "Спас".
Видео: Николай Курносенко
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