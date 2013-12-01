Сегодня, 1 апреля, в 12 часов состоится торжественное открытие чемпионата Украины по украинскому рукопашному бою " Спас " . Соревнования проводятся в спорткомплексе ООО " Социальные инициативы Запорожья " по ул. Тюленина, 13 (если понятнее и привычнее — в легкоатлетическом манеже " Запорожстали " ).Чемпионат проводят Министерство молодежи и спорта Украины и Всеукраинская федерация " Спас " .Как это было на первом чемпионате, можно посмотреть на видео. Маленький сюжет: " Победа над собой - основа всех побед. Финальные бои чемпионата по рукопашному бою " Спас " .Видео: Николай Курносенко