В Заводском районе Запорожья грузовик сбил мжчину.
39-летний пешеход шел по улице, когда на него наехал грузовик.
Как выяснилось, мужчина был пьян попал под колеса фуры по собственной неосторожности.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали ушибы головы и закрытую черепно-мозговую травму.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области провалилась дорога.
Читайте также: В Запорожье школьники пострадали из-за опасной игры.
39-летний пешеход шел по улице, когда на него наехал грузовик.
Как выяснилось, мужчина был пьян попал под колеса фуры по собственной неосторожности.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали ушибы головы и закрытую черепно-мозговую травму.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области провалилась дорога.
Читайте также: В Запорожье школьники пострадали из-за опасной игры.
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