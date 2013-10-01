Жительница Мелитополя пыталась передать в изолятор временного содержания своему арестованному мужу наркотики.
30-летняя женщина спрятала в хлебобулочные изделия шприц с ацетилированным опием (жидкость темно-коричневого цвета со специфическим запахом). Правоохранители изъяли наркотики и направили на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, женщина пыталась передать наркотики своему 29-летнему гражданскому мужу, арестованному за совершение корыстных преступлений. Правонарушительницу задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сведения были внесены в ЕДРД по признакам ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. За это правонарушение женщине "светит" от 6-ти до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье средь бела дня задержали мужчину с наркотической "солью".
30-летняя женщина спрятала в хлебобулочные изделия шприц с ацетилированным опием (жидкость темно-коричневого цвета со специфическим запахом). Правоохранители изъяли наркотики и направили на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, женщина пыталась передать наркотики своему 29-летнему гражданскому мужу, арестованному за совершение корыстных преступлений. Правонарушительницу задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сведения были внесены в ЕДРД по признакам ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. За это правонарушение женщине "светит" от 6-ти до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье средь бела дня задержали мужчину с наркотической "солью".
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