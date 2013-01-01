В Запорожье крановый машинист пострадал на работе.
51-летний сотрудник вагонного депо железнодорожного вокзала "Запорожье-1" упал с крана высотой около 10-ти метров.
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, мужчину с сотрясение мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами бедра и пальцев кисти, многочисленными ушибами и ранами головы госпитализировали в больницу.
Как писала "Индустриалка", в запорожском трамвае пострадал пассажир.
Читайте также: В Запорожской области попавший под поезд мужчина умер в больнице.
51-летний сотрудник вагонного депо железнодорожного вокзала "Запорожье-1" упал с крана высотой около 10-ти метров.
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, мужчину с сотрясение мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами бедра и пальцев кисти, многочисленными ушибами и ранами головы госпитализировали в больницу.
Как писала "Индустриалка", в запорожском трамвае пострадал пассажир.
Читайте также: В Запорожской области попавший под поезд мужчина умер в больнице.
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