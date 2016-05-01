Вместе с ремонтом взлетно-посадочной полосы в запорожском аэропорту идет строительство современного ограждения, которое соответствует всем международным нормам безопасности.
Из запланированных 12 км ограждения построен уже километр.
Ход работ в аэропорту сегодня проверил городской голова Запорожья Владимир Буряк.
О всех тонкостях работы и характеристиках строящегося ограждения ему доложил директор КП "Международный аэропорт Запорожье" Виктор Бискупский.
- Старому ограждению уже не меньше 30 лет, по сути это было даже не ограждение, а условная линия, за которую нельзя переходить, - рассказал Виктор Бискупский. - Сейчас в авиации новые требования, особенно по безопасности, и без этого ограждения сертификат аэродрома могут просто не продлить.
Это не просто ограждение, на нем установлены видеокамеры, системы обнаружения движения, кабеля, будет серверная, выполнены противоподкопные мероприятия, то есть это достаточно сложное инженерное сооружение.
В случае, если камеры зафиксируют нарушителя, сработает специальная дежурная "тревожная" группа, которая в считанные минуты прибудет в любую точку по периметру ограждения и примет необходимые меры. Налажены схемы взаимодействия с другими силовыми структурами.
Случаи проникновения уже бывали, особенно это любят местные жители. Несколько лет назад на территории задержали подозрительного человека, у него была карта аэродрома. С ним разбирались соответствующие органы.
Согласно проекту надо установить 12 км ограждения по периметру аэропорта. Первый километр уже сооружен.
Для ограждения всего периметра Запорожского аэропорта подрядчик уже закупил металл и готов проводить работы при условии финансирования. Стоимость всего проекта – 39 млн грн, 5 млн грн из которых уже выделил город.
- Мы и дальше будем выделять деньги для установки ограждения. Ведь ситуация на востоке страны сложная и вопрос безопасности стоит очень остро, - акцентировал Владимир Буряк.
Фото автора.
Напомним, в Запорожье ремонтируют взлетно-посадочную полосу аэропорта.
Из запланированных 12 км ограждения построен уже километр.
Ход работ в аэропорту сегодня проверил городской голова Запорожья Владимир Буряк.
О всех тонкостях работы и характеристиках строящегося ограждения ему доложил директор КП "Международный аэропорт Запорожье" Виктор Бискупский.
- Старому ограждению уже не меньше 30 лет, по сути это было даже не ограждение, а условная линия, за которую нельзя переходить, - рассказал Виктор Бискупский. - Сейчас в авиации новые требования, особенно по безопасности, и без этого ограждения сертификат аэродрома могут просто не продлить.
Это не просто ограждение, на нем установлены видеокамеры, системы обнаружения движения, кабеля, будет серверная, выполнены противоподкопные мероприятия, то есть это достаточно сложное инженерное сооружение.
В случае, если камеры зафиксируют нарушителя, сработает специальная дежурная "тревожная" группа, которая в считанные минуты прибудет в любую точку по периметру ограждения и примет необходимые меры. Налажены схемы взаимодействия с другими силовыми структурами.
Случаи проникновения уже бывали, особенно это любят местные жители. Несколько лет назад на территории задержали подозрительного человека, у него была карта аэродрома. С ним разбирались соответствующие органы.
Согласно проекту надо установить 12 км ограждения по периметру аэропорта. Первый километр уже сооружен.
Для ограждения всего периметра Запорожского аэропорта подрядчик уже закупил металл и готов проводить работы при условии финансирования. Стоимость всего проекта – 39 млн грн, 5 млн грн из которых уже выделил город.
- Мы и дальше будем выделять деньги для установки ограждения. Ведь ситуация на востоке страны сложная и вопрос безопасности стоит очень остро, - акцентировал Владимир Буряк.
Фото автора.
Напомним, в Запорожье ремонтируют взлетно-посадочную полосу аэропорта.
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