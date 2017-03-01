С рабочим визитом в аэропорту сегодня побывал городской голова Запорожья Владимир Буряк.- У нас приблизительно 105 тысяч квадратных метров полосы, из них предварительной дефектовкой определено чуть больше 10%, а это 14 тысяч квадратных метров, которые нужно отремонтировать, - рассказал Владимир Буряк. - С учетом того, что в прошлом году мы нарастили количество рейсов, в аэропорт заходят серьезные международные компании, состояние полосы не выдерживает никакой критики. Сегодня мы видели, сколько выбито бетонных камешков, которые могут попасть в двигатели самолетов.Эти работы - прежде всего, безопасность полетов. Есть небольшое отставание от сроков, но я уверен, что фирма, которая взялась за этот ремонт, вложится в срок и закончит работы до 27 апреля.По словам директора КП "Международный аэропорт Запорожье" Виктора Бискупского, ремонтные работы проходят сейчас на северной части взлетной полосы, потому что она находится в гораздо худшем состоянии, чем южная.Последний раз полосу ремонтировали еще в 1982 году и делали это разные строительные управления. Возможно, работники тогда не столь тщательно выполнили свою половину работы.Тем не менее, взлетно-посадочная полоса уже отработала свой ресурс - вместо положенных 20 лет ее использовали почти 35 лет.- Это выше всяких норм. Как мог персонал аэропорта своими силами поддерживал ее в рабочем состоянии, но всему есть предел, - рассказал Виктор Бискупский.У запорожского аэропорта большие планы на будущее. Есть договоренность об открытии рейсов на Израиль, на Стамбул, увеличение частоты рейсов до Борисполя, большая чартерная программа на отдых. Планировалось за этот год получить около 70 млн грн прибыли.По словам Виктора Бискупского, месяц простоя особо не скажется на ситуации, и если удастся вложиться в обозначенные сроки ремонта полосы, буквально за год удастся отработать средства, вложенные в ремонт полосы.Напомним, ремонт взлетно-посадочной полосы позволит продлить срок ее эксплуатации еще на 2 - 3 года.Цена проекта 30 млн грн: 20 - из городского бюджета и 10 – оборотные средства самого предприятия. При этом следует отметить, что для полного капитального ремонта взлетно-посадочной полосы Запорожью необходимо от 350 до 600 миллионов гривен.Фото автора.Напомним,