Комбинат "Запорожсталь" помог оздоровиться воспитанникам регионального центра "Инваспорт"
Сегодня, 31 марта, очный рапорт на "Запорожстали" - это ежемесячное производственное совещание руководителей подразделений комбината - начался со звонких детских голосов — воспитанники "Инваспорта" пришли поблагодарить коллектив металлургов и руководство комбината.
В региональном центре "Инваспорт" занимаются дети с поражением опорно-двигательного аппарата и проблемами зрения. На восемь дней в марте тренировочной и реабилитационной базой для 19 юных спортсменов стала здравница Энергодара. У них были ежедневные тренировки в плавательном бассейне и в спортивном зале по специальной адаптированной программе, различные реабилитационные занятия, направленные на укрепление физического и духовного здоровья детей. Специально для воспитанников центра было составлено сбалансированное калорийное меню.
В Запорожье дети вернулись окрепшими и жизнерадостными. Теперь они горят желанием участвовать в самых престижных соревнования и, конечно же, побеждать.
На очном рапорте дети вместе со своими наставниками - начальником учебно-спортивного отдела "Инваспорт" Ириной Павельевой и заслуженным тренером Украины по плаванию Натальей Самородиной благодарили комбинат "Запорожсталь" за спонсорскую поддержку юных спортсменов и вручили грамоту генеральному директору "Запорожстали" Ростиславу Шурме за поддержку детского спорта. В ответ из рук генерального директора они получили подарки — Ростислав Игоревич заверил маленьких гостей и их наставников, что такую помощь и поддержку они будут получать и впредь.
- Вы единственные, которые нас поддерживаете, - сказала Ирина Павельева. - Поддерживаете именно систему "Инваспорт" - легкую атлетику, плавание, теннис. И для таких начинающих спортсменов это очень важно, потому что с такого возраста как раз и начинается путь к успеху. И для каждого ребенка, тем более, с такими особыми потребностями, каждый отдых и возможность тренироваться являются толчком и стимулом к полноценной жизни.
А Ростислав Шурма в ответном слове поблагодарил тренеров и юных спортсменов:
- Вы все молодцы, потому что свою жизнь посвящаете своим воспитанникам, живете детьми. А ваши детки являются для всех нас примером в своей целеустремленности, желании жить и добиваться успехов. Могу сказать одно — наш комбинат всегда будет рядом с вами, всегда будет помогать вам.
Справка "Индустриалки"
ПАО "Запорожсталь" оказывает системную поддержку Запорожскому региональному центру "Инваспорт". С 2015 года комбинат ежегодно финансирует оздоровление воспитанников центра. Кроме того, предприятие предоставляет залы СК "Металлург" для тренировок спортсменов ЗРЦ "Инваспорт", а также нескольким отделениям детско-юношеской школы по легкой атлетике и тхэквондо на бесплатной основе. Ежегодно на поддержку центра "Инваспорт" комбинат направляет более 200 тысяч гривен.
Фото: Игорь Лавров, Дмитрий Шилин
Видео: Дмитрий Шилин
Сегодня, 31 марта, очный рапорт на "Запорожстали" - это ежемесячное производственное совещание руководителей подразделений комбината - начался со звонких детских голосов — воспитанники "Инваспорта" пришли поблагодарить коллектив металлургов и руководство комбината.
В региональном центре "Инваспорт" занимаются дети с поражением опорно-двигательного аппарата и проблемами зрения. На восемь дней в марте тренировочной и реабилитационной базой для 19 юных спортсменов стала здравница Энергодара. У них были ежедневные тренировки в плавательном бассейне и в спортивном зале по специальной адаптированной программе, различные реабилитационные занятия, направленные на укрепление физического и духовного здоровья детей. Специально для воспитанников центра было составлено сбалансированное калорийное меню.
В Запорожье дети вернулись окрепшими и жизнерадостными. Теперь они горят желанием участвовать в самых престижных соревнования и, конечно же, побеждать.
На очном рапорте дети вместе со своими наставниками - начальником учебно-спортивного отдела "Инваспорт" Ириной Павельевой и заслуженным тренером Украины по плаванию Натальей Самородиной благодарили комбинат "Запорожсталь" за спонсорскую поддержку юных спортсменов и вручили грамоту генеральному директору "Запорожстали" Ростиславу Шурме за поддержку детского спорта. В ответ из рук генерального директора они получили подарки — Ростислав Игоревич заверил маленьких гостей и их наставников, что такую помощь и поддержку они будут получать и впредь.
- Вы единственные, которые нас поддерживаете, - сказала Ирина Павельева. - Поддерживаете именно систему "Инваспорт" - легкую атлетику, плавание, теннис. И для таких начинающих спортсменов это очень важно, потому что с такого возраста как раз и начинается путь к успеху. И для каждого ребенка, тем более, с такими особыми потребностями, каждый отдых и возможность тренироваться являются толчком и стимулом к полноценной жизни.
А Ростислав Шурма в ответном слове поблагодарил тренеров и юных спортсменов:
- Вы все молодцы, потому что свою жизнь посвящаете своим воспитанникам, живете детьми. А ваши детки являются для всех нас примером в своей целеустремленности, желании жить и добиваться успехов. Могу сказать одно — наш комбинат всегда будет рядом с вами, всегда будет помогать вам.
Справка "Индустриалки"
ПАО "Запорожсталь" оказывает системную поддержку Запорожскому региональному центру "Инваспорт". С 2015 года комбинат ежегодно финансирует оздоровление воспитанников центра. Кроме того, предприятие предоставляет залы СК "Металлург" для тренировок спортсменов ЗРЦ "Инваспорт", а также нескольким отделениям детско-юношеской школы по легкой атлетике и тхэквондо на бесплатной основе. Ежегодно на поддержку центра "Инваспорт" комбинат направляет более 200 тысяч гривен.
Фото: Игорь Лавров, Дмитрий Шилин
Видео: Дмитрий Шилин
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