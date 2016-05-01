Сегодня, 31 марта, очный рапорт на " Запорожстали " - это ежемесячное производственное совещание руководителей подразделений комбината - начался со звонких детских голосов — воспитанники " Инваспорта " пришли поблагодарить коллектив металлургов и руководство комбината.В региональном центре " Инваспорт " занимаются дети с поражением опорно-двигательного аппарата и проблемами зрения. На восемь дней в марте тренировочной и реабилитационной базой для 19 юных спортсменов стала здравница Энергодара. У них были ежедневные тренировки в плавательном бассейне и в спортивном зале по специальной адаптированной программе, различные реабилитационные занятия, направленные на укрепление физического и духовного здоровья детей. Специально для воспитанников центра было составлено сбалансированное калорийное меню.В Запорожье дети вернулись окрепшими и жизнерадостными. Теперь они горят желанием участвовать в самых престижных соревнования и, конечно же, побеждать.На очном рапорте дети вместе со своими наставниками - начальником учебно-спортивного отдела "Инваспорт" Ириной Павельевой и заслуженным тренером Украины по плаванию Натальей Самородиной благодарили комбинат " Запорожсталь " за спонсорскую поддержку юных спортсменов и вручили грамоту генеральному директору " Запорожстали " Ростиславу Шурме за поддержку детского спорта. В ответ из рук генерального директора они получили подарки — Ростислав Игоревич заверил маленьких гостей и их наставников, что такую помощь и поддержку они будут получать и впредь.- Вы единственные, которые нас поддерживаете, - сказала Ирина Павельева. - Поддерживаете именно систему " Инваспорт " - легкую атлетику, плавание, теннис. И для таких начинающих спортсменов это очень важно, потому что с такого возраста как раз и начинается путь к успеху. И для каждого ребенка, тем более, с такими особыми потребностями, каждый отдых и возможность тренироваться являются толчком и стимулом к полноценной жизни.А Ростислав Шурма в ответном слове поблагодарил тренеров и юных спортсменов:- Вы все молодцы, потому что свою жизнь посвящаете своим воспитанникам, живете детьми. А ваши детки являются для всех нас примером в своей целеустремленности, желании жить и добиваться успехов. Могу сказать одно — наш комбинат всегда будет рядом с вами, всегда будет помогать вам.ПАО " Запорожсталь " оказывает системную поддержку Запорожскому региональному центру " Инваспорт " . С 2015 года комбинат ежегодно финансирует оздоровление воспитанников центра. Кроме того, предприятие предоставляет залы СК " Металлург " для тренировок спортсменов ЗРЦ " Инваспорт " , а также нескольким отделениям детско-юношеской школы по легкой атлетике и тхэквондо на бесплатной основе. Ежегодно на поддержку центра " Инваспорт " комбинат направляет более 200 тысяч гривен.Фото: Игорь Лавров, Дмитрий ШилинВидео: Дмитрий Шилин