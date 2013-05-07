Все, кто добровольно обратится в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и специальных средств, которые хранятся ими незаконно, согласно требованиям статьи 263 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности.Более того, если гражданин в указанный срок добровольно сдал в Национальную полицию Украины охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем после оформления соответствующих документов он имеет возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях.Для получения более детальной информации запорожцев просят обращаться в территориальные органы Главного управления Национальной полиции в Запорожской области или к участковым офицерам полиции по месту проживания или временного пребывания.Управление превентивной деятельности ГУНП в Запорожской области обращается к гражданам и напоминает, что незарегистрированное оружие - это не только нарушение закона, но и причина несчастных случаев, которые, к сожалению, участились и случаются как со взрослыми гражданами, так и с несовершеннолетними, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.