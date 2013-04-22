О том, почему так важно разъяснять женщине эти моменты "Индустриалке" рассказала организатор мероприятия многодетная мама, инструктор по детскому массажу, динамической гимнастике и аквааэробике Татьяна Труба:- Когда мама беременна, она думает, как бы быстрее родить, чтобы это все закончилось. А на самом деле после родов все только начинается! Что нужно знать о новорожденном до появления его на свет, к чему быть готовой, как обезопасить себя и его в роддоме и в первые недели дома, как не навредить и получить удовольствие от материнства?Вот об этом будем говорить, потому что ко мне очень часто обращаются молодые матери, которые находясь с малышом первые пару дней после родов оказываются в подавленном и раздраженном состоянии, а это не идет на пользу не им, ни детям.Мастер-класс состоится в Центре семейного счастья "ЭТОМАМА" 1 апреля в 11:00.