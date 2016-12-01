В Бердянске за один служебный выезд спасатели отличились дважды - потушили пожар и спасли жертву ДТП.
Вначале пожарные потушили пожар, который возник в дачном доме по ул. Маяковского. Возвращаясь с вызова в часть, они помогли еще и медикам скорой помощи.
Спасателям пришлось с помощью инструментов освобождать из искореженного автомобиля пассажирку, которую зажало в ВАЗе. Столкновение двух автомобилей ВАЗ 2106 и Audi произошло на перекрестке улиц Мичурина и Короленко. После освобождения пострадавшую передали врачам скорой помощи.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на место ДТП с фурой выезжали спасатели.
Вначале пожарные потушили пожар, который возник в дачном доме по ул. Маяковского. Возвращаясь с вызова в часть, они помогли еще и медикам скорой помощи.
Спасателям пришлось с помощью инструментов освобождать из искореженного автомобиля пассажирку, которую зажало в ВАЗе. Столкновение двух автомобилей ВАЗ 2106 и Audi произошло на перекрестке улиц Мичурина и Короленко. После освобождения пострадавшую передали врачам скорой помощи.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на место ДТП с фурой выезжали спасатели.
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