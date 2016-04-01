Десятки жителей пгт Веселое собрались в районной больнице, чтобы сдать кровь и помочь онкобольным детям Запорожской области.
В рамках благотворительного проекта "Любовь милосердствует" в Веселовской ЦРБ на днях прошла акция по сбору крови, в которой приняли участие жители села, работники больницы и священнослужители.
Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии украинской православной церкви, подобные акции почти каждую неделю проходят в разных населенных пунктах области.
Все неравнодушные запорожцы также смогут поддержать больных деток, посетив благотворительный концерт, который состоится 2 апреля, в ДК металлургов.
Фото: Запорожская епархия украинской православной церкви
В рамках благотворительного проекта "Любовь милосердствует" в Веселовской ЦРБ на днях прошла акция по сбору крови, в которой приняли участие жители села, работники больницы и священнослужители.
Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии украинской православной церкви, подобные акции почти каждую неделю проходят в разных населенных пунктах области.
Все неравнодушные запорожцы также смогут поддержать больных деток, посетив благотворительный концерт, который состоится 2 апреля, в ДК металлургов.
Фото: Запорожская епархия украинской православной церкви
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