16 больших вышитых картин на библейские сюжеты, 9 вышиванок и 10 рушников представлено на выставке "Благовещение", открывшейся в Запорожская областная универсальная научная библиотека
Автор работ - запорожская мастерица Нина Осипова черпает вдохновение в Библии. Как сообщили "Индустриалке" в библиотеке, Нина Осипова увеличивает понравившийся в Библии сюжет в 25 раз, переносит на ткань и вышивает. Иногда мастерица работает по 15 часов в день, а на одну работу уходит почти год.
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Выставка "Благовещение" работает в отделе искусств областной универсальной научной библиотеки по 22 апреля.
Вход свободный.
Телефон отдела искусств для справок: 787-53-51.
Фото предоставлено областной универсальной научной библиотекой
Автор работ - запорожская мастерица Нина Осипова черпает вдохновение в Библии. Как сообщили "Индустриалке" в библиотеке, Нина Осипова увеличивает понравившийся в Библии сюжет в 25 раз, переносит на ткань и вышивает. Иногда мастерица работает по 15 часов в день, а на одну работу уходит почти год.
***
Выставка "Благовещение" работает в отделе искусств областной универсальной научной библиотеки по 22 апреля.
Вход свободный.
Телефон отдела искусств для справок: 787-53-51.
Фото предоставлено областной универсальной научной библиотекой
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