Автор работ - запорожская мастерица Нина Осипова черпает вдохновение в Библии. Как сообщили " Индустриалке " в библиотеке, Нина Осипова увеличивает понравившийся в Библии сюжет в 25 раз, переносит на ткань и вышивает. Иногда мастерица работает по 15 часов в день, а на одну работу уходит почти год.***Выставка " Благовещение " работает в отделе искусств областной универсальной научной библиотеки по 22 апреля.Вход свободный.Телефон отдела искусств для справок: 787-53-51.Фото предоставлено областной универсальной научной библиотекой