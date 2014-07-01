- Возраст участников — от четырнадцати до девятнадцати лет, они, в основном, учатся в художественных школах, домах творчества, изостудиях, - сообщил " Индустриалке " один из организаторов конкурса, преподаватель отделения изобразительного искусства высшего профессионального училища Евгений Прокофьев. - Впрочем, есть и исключение — одной из участниц всего шесть лет.Уровень участников оцениваю, как неплохой, много талантливых ребят. Конкурс проводим в рамках профориентации и приглашаем тех, кто хочет попробовать себя в живописи....Первое место в конкурсе разделили первокурсницы Запорожского высшего профессионального училища Ксения Каменева и Александра Потепух. Но "Золотой карандаш" - это, пожалуй, тот случай, когда важна не только победа, но и участие, которая дает полезный опыт.- Мне понравилось на конкурсе, - говорит " Индустриалке " самая младшая участница, шестилетняя Лютфие Тасун. - Я люблю рисовать, потому что мне это нравится. И удовольствие от этого, и отдых. В общем, все от этого! Хожу рисовать в студию ().- Этот конкурс для меня — новый опыт, - считает одиннадцатиклассница Юлия Баева (Запорожье). - Было несложно, я рисовала от души, от сердца. Рисую с четырех лет и очень это люблю, потому что рисуя можно отрыть свою душу, для меня это хобби, отдых и работа. Я заканчиваю школу, занимаюсь в студии Евгения Прокофьева и думаю, куда поступать. Собираюсь в Харьковскую академию искусств.- Заканчиваю художественную школу и потом планирую поступать в это училище на живописца-флориста, - рассказывает восьмиклассница Виктория Мысычева (Запорожье). - В этом конкурсе участвую впервые. Если честно, то сначала мне было страшновато. Но оказалось, ничего страшного нет, а было очень интересно. Можно узнать что-то новое, познакомиться с новыми людьми.- О конкурсе мне рассказал учитель художественной школы, где занимаюсь, - делится десятиклассница Елизавета Статива (Каменское, Днепропетровская область). - Планирую продолжить учебу в художественном университете, возможно, за границей, и для поступления мне необходимы такие навыки, которые можно получить на этом конкурсе. Здесь оказалось очень интересно, но и конкуренция большая, все очень красиво рисуют.Фото автора