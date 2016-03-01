Чтобы сэкономить и поддержать отечественного производителя, было принято решение создавать автобусы из "Спринтеров", которых в городе несметное количество.В частности, на Запорожском автомобилестроительном заводе планируют выпускать так называемые "Спринтеробусы". Известно, что на создание одного такого автобуса понадобится от двух до трех маршруток, которые будут соединяться по подобию старых-добрых "гармошек".Примечательно, что изготовление нового-старого автобуса будет занимать не больше пяти рабочих дней. Детальная технология производства не раскрывается, т.к. является коммерческой тайной. Известно, что ею уже заинтересовались китайцы.Точная стоимость "Спринтеробусов" а также дата начала их производства пока не называется. На данный момент проводят необходимые расчеты, сообщили "Индустриалке" в пресс-службе.К слову, это была первоапрельская шутка, а, может, и идея для удачного стартапа, как знать!