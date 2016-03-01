Запорожье постепенно будет уходить от маршруток, на смену которым придет транспорт большой и средней вместимости.
Чтобы сэкономить и поддержать отечественного производителя, было принято решение создавать автобусы из "Спринтеров", которых в городе несметное количество.
В частности, на Запорожском автомобилестроительном заводе планируют выпускать так называемые "Спринтеробусы". Известно, что на создание одного такого автобуса понадобится от двух до трех маршруток, которые будут соединяться по подобию старых-добрых "гармошек".
Примечательно, что изготовление нового-старого автобуса будет занимать не больше пяти рабочих дней. Детальная технология производства не раскрывается, т.к. является коммерческой тайной. Известно, что ею уже заинтересовались китайцы.
Точная стоимость "Спринтеробусов" а также дата начала их производства пока не называется. На данный момент проводят необходимые расчеты, сообщили "Индустриалке" в пресс-службе.
К слову, это была первоапрельская шутка, а, может, и идея для удачного стартапа, как знать!
Чтобы сэкономить и поддержать отечественного производителя, было принято решение создавать автобусы из "Спринтеров", которых в городе несметное количество.
В частности, на Запорожском автомобилестроительном заводе планируют выпускать так называемые "Спринтеробусы". Известно, что на создание одного такого автобуса понадобится от двух до трех маршруток, которые будут соединяться по подобию старых-добрых "гармошек".
Примечательно, что изготовление нового-старого автобуса будет занимать не больше пяти рабочих дней. Детальная технология производства не раскрывается, т.к. является коммерческой тайной. Известно, что ею уже заинтересовались китайцы.
Точная стоимость "Спринтеробусов" а также дата начала их производства пока не называется. На данный момент проводят необходимые расчеты, сообщили "Индустриалке" в пресс-службе.
К слову, это была первоапрельская шутка, а, может, и идея для удачного стартапа, как знать!
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