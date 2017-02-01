В доме по улице Воронина, 19А в некоторых местах прохудилась или вообще облетела металлическая облицовка, прикрывающая так называемые температурные швы. А это для дома очень плохо — если в эти пространства между отдельными секциями дома начнет попадать вода, то недалеко и до разрушений стен.Вот поэтому КП " Наше місто " и включило этот дом в число тех, где сейчас проводятся текущие ремонты.Обновить, поправить или заменить облицовку температурных швов в девятиэтажном доме — дело не из легких. Сложность ещ е заключается в том, что работа проводится на высоте. У висящего на канатах специалиста и инструменты должны быть под рукой — а как их на высоте держать? На веревочках закреплены молоток, дрель и вс е остальное, что понадобится. Да еще и металлические листы, которыми шов надо закрывать, совсем не легкие — тяжелые и громоздкие.Но работа идет. Раньше е е не было смысла начинать — то дожди, то холод и ветер. Сейчас самый раз.Объем работы большой, но выполняется она на высоте. Во всех смыслах. В этом сегодня, 30 марта, убедился и генеральный директор КП " Наше місто " Александр Николаенко, который проверял, как проходит текущий ремонт в жилом фонде города.Фото и видео: Дмитрий Шилин