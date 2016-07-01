В Шевченковском районе Запорожья мужчина украл вывеску.
Ранним утром подозрительного человека с неоновой вывеской со словом "Открыто" в руках заметили прохожие, которые вызвали полицию.
Инспекторы обнаружили подозреваемого, у которого нашли отвертку, гаечный ключ и балаклаву. Откуда у него вывеска, мужчина объяснить не смог, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали вора с карточкой наркомана.
Читайте также: В Запорожской области годами запугивали бизнесменов.
Ранним утром подозрительного человека с неоновой вывеской со словом "Открыто" в руках заметили прохожие, которые вызвали полицию.
Инспекторы обнаружили подозреваемого, у которого нашли отвертку, гаечный ключ и балаклаву. Откуда у него вывеска, мужчина объяснить не смог, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали вора с карточкой наркомана.
Читайте также: В Запорожской области годами запугивали бизнесменов.
- Просмотров: 118
Похожие новости