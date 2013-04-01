20 тысяч гривен выделил меткомбинат "Запорожсталь" на проведение десятого Всеукраинского футбольного турнира памяти бывшего мэра Запорожья и экс-председателя областной федерации футбола Александра Поляка.
Три последние года традиционный запорожский турнир не проводился из-за того, что футбольная школа запорожского "Металлурга" оказалась под угрозой исчезновения и только благодаря поддержке комбината "Запорожсталь" его удалось провести в этом году.
Для сохранения многолетних традиций юношеского футбола в Запорожье решением городского совета была создана ДЮСШ "Металлург" и теперь ПАО "Запорожсталь" оказывает постоянную поддержку школе. Только в прошлом году комбинат оказал финансовую поддержку ДЮСШ "Металлург" в объеме 4 млн грн.
Сегодня на торжественном открытии турнира присутствовал генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма, руководитель департамента семьи, молодежи и спорта исполнительного комитета Запорожского городского совета Павел Бланк, председатель городской федерации футбола Виталий Манько и директор школы футбола "Металлург" Дмитрий Запороженко.
- Мне очень приятно присутствовать на таком событии и видеть горящие глаза детей, которые хотят одержать победу — им интересно и это главное, - отметил генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма. - От таких встреч получаешь массу положительных эмоций. Я рад, что благодаря усилиям мэра города и нашего комбината мы смогли восстановить турнир памяти Александра Поляка - человека, который много сделал и для города, и для футбола в частности. Очень радует количество команд-участников, которые откликнулись и будут играть в турнире. Знаю очень хорошо по своим детям, что соревнования добавляют энтузиазма и позитива в жизнь ребенка.
Мы со своей стороны продолжим оказывать поддержку школе. Так, с начала года мы выделили уже около двух миллионов гривен на ее потребности и до конца года выделим еще порядка шести миллионов. Результат инвестиций мы можем видеть сегодня — все дети экипированы хорошей футбольной формой, обеспечены всем необходимым для тренировок. Дети идут заниматься в школу, а это говорит о том, что мы на правильном пути.
Руководитель департамента семьи, молодежи и спорта исполнительного комитета Запорожского городского совета Павел Бланк отметил особую важность турнира памяти Поляка и подчеркнул, что все футболисты должны гордиться своим участием в нем.
- Сегодня большое событие для Запорожья — возрождение уникального турнира, - подчеркнул Павел Бланк. - Это пример сотрудничества социально ответственного комбината "Запорожсталь" и городской власти. Самое важное, что мы сохранили футбольную школу — она полноценно функционирует — дети играют и достигают результатов. Конечно, важно, чтобы юные футболисты понимали, что сегодняшний турнир посвящен сильному человеку, который не словом, а делами развивал футбол в нашем городе.
О том, что сегодня футбол в Запорожье также в надежных руках говорил и председатель городской федерации футбола Виталий Манько:
- Турнир памяти Поляка - один из самых старых и самых известных турниров в Запорожской области. К сожалению, он не проводился три года, но сегодня мы очень рады, что при помощи городских властей и комбината "Запорожсталь" удастся его провести. Этот турнир имеет огромное значение и с точки зрения игровой практики для юных футболистов, и с точки зрения имиджа города. Почти каждая команда участников достойна победы в турнире, но пусть победит сильнейший.
Во время открытия турнира были награждены победители предыдущих футбольных соревнований. Медали и кубки футболистам вручал гендиректор "Запорожстали" Ростислав Шурма.
Сегодня, еще до торжественного открытия турнира, на полях спортивной школы по улице 12 Апреля уже успели пройти несколько игр и юные спортсмены ДЮСШ "Металлург" достойно себя показали.
- Мы сыграли хорошо и даже особенно не переживали, потому что соперник попался достаточно слабый, - признался правый нападающий одной из команд "Металлурга" Владислав Васильченко. - Выиграли со счетом - 6:1. Соперник просто бил вперед без тактических ходов. Мы же очень старались и на тренировках отрабатывали разные комбинации, поэтому все получилось. Буду очень стараться, чтобы результаты этого турнира были достойными.
- У нас защита очень хорошая, потому что мы много времени уделяем отработке комбинаций, - рассказал левый защитник Илья Пешеков. - Мы уже сыграли две игры: одну - с "Аяксом", а вторую - с командой из Мелитополя. Обе игры мы выиграли и все благодаря тому, что мы напряжении всей игры подсказываем друг другу и не "травим", а поддерживаем. Если психологически все настроены хорошо, то и результат будет отличный.
Всеукраинский турнир памяти Александра Поляка будет проходить в Запорожье три дня - с 30 по 1 апреля. Участие в соревнованиях принимают десять команд из Запорожья, Днепра, Токмака, Энергодара, Никополя, Мелитополя.
Как писала "Индустриалка", Запорожский "Металлург" набирает футболистов
Три последние года традиционный запорожский турнир не проводился из-за того, что футбольная школа запорожского "Металлурга" оказалась под угрозой исчезновения и только благодаря поддержке комбината "Запорожсталь" его удалось провести в этом году.
Для сохранения многолетних традиций юношеского футбола в Запорожье решением городского совета была создана ДЮСШ "Металлург" и теперь ПАО "Запорожсталь" оказывает постоянную поддержку школе. Только в прошлом году комбинат оказал финансовую поддержку ДЮСШ "Металлург" в объеме 4 млн грн.
Сегодня на торжественном открытии турнира присутствовал генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма, руководитель департамента семьи, молодежи и спорта исполнительного комитета Запорожского городского совета Павел Бланк, председатель городской федерации футбола Виталий Манько и директор школы футбола "Металлург" Дмитрий Запороженко.
- Мне очень приятно присутствовать на таком событии и видеть горящие глаза детей, которые хотят одержать победу — им интересно и это главное, - отметил генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма. - От таких встреч получаешь массу положительных эмоций. Я рад, что благодаря усилиям мэра города и нашего комбината мы смогли восстановить турнир памяти Александра Поляка - человека, который много сделал и для города, и для футбола в частности. Очень радует количество команд-участников, которые откликнулись и будут играть в турнире. Знаю очень хорошо по своим детям, что соревнования добавляют энтузиазма и позитива в жизнь ребенка.
Мы со своей стороны продолжим оказывать поддержку школе. Так, с начала года мы выделили уже около двух миллионов гривен на ее потребности и до конца года выделим еще порядка шести миллионов. Результат инвестиций мы можем видеть сегодня — все дети экипированы хорошей футбольной формой, обеспечены всем необходимым для тренировок. Дети идут заниматься в школу, а это говорит о том, что мы на правильном пути.
Руководитель департамента семьи, молодежи и спорта исполнительного комитета Запорожского городского совета Павел Бланк отметил особую важность турнира памяти Поляка и подчеркнул, что все футболисты должны гордиться своим участием в нем.
- Сегодня большое событие для Запорожья — возрождение уникального турнира, - подчеркнул Павел Бланк. - Это пример сотрудничества социально ответственного комбината "Запорожсталь" и городской власти. Самое важное, что мы сохранили футбольную школу — она полноценно функционирует — дети играют и достигают результатов. Конечно, важно, чтобы юные футболисты понимали, что сегодняшний турнир посвящен сильному человеку, который не словом, а делами развивал футбол в нашем городе.
О том, что сегодня футбол в Запорожье также в надежных руках говорил и председатель городской федерации футбола Виталий Манько:
- Турнир памяти Поляка - один из самых старых и самых известных турниров в Запорожской области. К сожалению, он не проводился три года, но сегодня мы очень рады, что при помощи городских властей и комбината "Запорожсталь" удастся его провести. Этот турнир имеет огромное значение и с точки зрения игровой практики для юных футболистов, и с точки зрения имиджа города. Почти каждая команда участников достойна победы в турнире, но пусть победит сильнейший.
Во время открытия турнира были награждены победители предыдущих футбольных соревнований. Медали и кубки футболистам вручал гендиректор "Запорожстали" Ростислав Шурма.
Сегодня, еще до торжественного открытия турнира, на полях спортивной школы по улице 12 Апреля уже успели пройти несколько игр и юные спортсмены ДЮСШ "Металлург" достойно себя показали.
- Мы сыграли хорошо и даже особенно не переживали, потому что соперник попался достаточно слабый, - признался правый нападающий одной из команд "Металлурга" Владислав Васильченко. - Выиграли со счетом - 6:1. Соперник просто бил вперед без тактических ходов. Мы же очень старались и на тренировках отрабатывали разные комбинации, поэтому все получилось. Буду очень стараться, чтобы результаты этого турнира были достойными.
- У нас защита очень хорошая, потому что мы много времени уделяем отработке комбинаций, - рассказал левый защитник Илья Пешеков. - Мы уже сыграли две игры: одну - с "Аяксом", а вторую - с командой из Мелитополя. Обе игры мы выиграли и все благодаря тому, что мы напряжении всей игры подсказываем друг другу и не "травим", а поддерживаем. Если психологически все настроены хорошо, то и результат будет отличный.
Всеукраинский турнир памяти Александра Поляка будет проходить в Запорожье три дня - с 30 по 1 апреля. Участие в соревнованиях принимают десять команд из Запорожья, Днепра, Токмака, Энергодара, Никополя, Мелитополя.
Как писала "Индустриалка", Запорожский "Металлург" набирает футболистов
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