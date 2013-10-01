Проект был инициирован департаментом образования и науки Запорожского горсовета и реализован за счет средств городского бюджета. На создание центра и приобретение необходимой техники из городского бюджета было выделено около 1 млн грн.Буквально за полгода в районном центре молодежи и школьников удалось создать уникальную платформу, на базе которой ребята от 4 до 20 лет смогут развивать аналитическое, креативное, инновационное мышление в сфере науки и техники. Stem расшифровывается так: S – science (естественные науки), T – technology (технология), E – engineering (инжиниринг, техническое творчество), M – mathematics (математика).- Сегодня в Запорожье мы открываем очень амбициозный проект, который мы начали год назад, - Stem-центр. Мы создали площадку, где дети с 4-х лет могут уже вовлекаться в робототехнику, в инжинирию, в IT. Более старшие дети уже делают полноценные роботы, их программируют. Это, конечно, отвечает тем современным реалиям, в которых мы живем, - отметил заместитель городского головы Анатолий Пустоваров. - Наша задача — создать базу, чтобы дети могли здесь создавать для себя будущее. Потому что именно за этими науками стоит будущее.По его словам, в этом году в Запорожье особое внимание будет уделено учреждениям внешкольного образования. В планах — и развитие Stem-центров в других учреждениях, и создание поддержки вундеркиндов, развитых людей.Во время презентации Stem-центра ребята вместе с преподавателями представили гостям свои первые работы и порадовали успехами. Как рассказал директор Коммунарского центра молодежи и школьников Михаил Хвастик, в Stem-центре работает кружок для малышей по лего-конструированию " BabyLand " , кружок по робототехнике " Stem-land " и медиа-клуб для юных журналистов " Kids United " .- Благодаря городскому голове Запорожья Владимиру Викторовичу Буряку была закуплена достаточно много хорошей современной техники. Мы полностью обеспечены компьютерной техникой последних поколений, - отметил Михаил Владимирович. - Мы будем обучать здесь как детей, так и преподавателей, которые позже будут развивать такие центры при своих учебных заведениях.Пока здесь занимаются 15 человек — в тестовом режиме, а уже с 3 апреля центр откроет свои двери для 230 ребят - группы будут укомплектованы. Желающих здесь обучаться детей очень много.Обучение проходит по программам Министерства образования. Работают с детьми пять преподавателей, в том числе и представители Запорожского национального технического университета. Один из руководителей кружка робототехники - доцент кафедры электропроводной автоматизации Запорожского национального технического университета Андрей Пирожок.- Это первый в Запорожье Stem-центр, да и в Украине такие проекты создаются в основном на коммерческой основе, больше для развлечения. А такой комплексный создан впервые, - отметил Андрей Владимирович. - Мы хотим помочь сориентировать детей с выбором будущей профессии. Около года мы планировали, как все создать, с февраля начали работу. Сейчас дети осваивают — программируют роботов, создают роботов, делают виртуальных роботов. Следующий этап — изучение более сложных контроллеров, изучение Си-подобного языка, чтобы создавать умные дома, сложные механизмы.На сегодня занятия кружка робототехники идут четыре раза в неделю. Планируются группы по 10-12 человек, чтобы каждому ребенку был доступ к конструктору, чтобы все одновременно выполняли одну задачу.Ученик 4-го класса школы " Хабад Любавич " Реаль Дынин занимается в Stem-центре с января. Очень любит конструировать — дома у него лего. Поэтому и здесь пошел на кружок робототехники.Сегодня он презентовал робота-слона, который с помощью одного большого мотора может передвигаться вперед и назад, с помощью второго большого мотора он поднимает и закручивает свой хобот, с помощью маленького мотора может поднимать и опускать голову. Своим хоботом слон может поднять даже маленькую штангу.- Сложно было сделать только ноги, потому что надо было сделать так, чтобы один мотор смог приводить в действие четыре ноги с разных сторон, - признается Реаль. - Этого слона делал долго — около 8 уроков. В следующий раз хочу сделать или самолет, или другую зверюшку.