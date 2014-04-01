Запорожские коммунальщики продолжают благоустраивать город к весне. Приводятся в порядок улицы, дороги, дворы, парки, скверы.
Рабочие КП "Титан" украсили парки, закрепленные за коммунальным предприятием цветами. Осенью прошлого года на территориях Вознесеновского парка и парка Победы были высажены десятки луковиц тюльпанов и созданы небольшие цветочные поляны. Весенние цветы также стали украшением парков Металлургов и Энергетиков. В скором времени тюльпаны зацветут, и будут радовать горожан и гостей областного центра яркими красками.
- В прошлом году мы из своих средств выделили 60 тысяч гривен и закупили 12 тысяч луковичных цветов, - рассказала "Индустриалке" директор КП "Титан" Лариса Ищенко. - Цветы мы посадили в октябре-ноябре и они хорошо перезимовали. В ближайшее время во всех городских парках будет очень красиво и мы приглашаем запорожцев посмотреть на эту красоту. Сорта цветов выбирались специально длительного цветения, чтобы возможность насладиться растениями у горожан была с апреля до конца мая.
Также в парках начинают раскрываться нарциссы, мускарики.
Рабочие КП "Титан" выполнили работы по благоустройству клумбы, расположенной возле сцены парка Победы. Были высажены розы, синие и желтые хризантемы, сообщает сайт мэрии.
Рабочие КП "Титан" украсили парки, закрепленные за коммунальным предприятием цветами. Осенью прошлого года на территориях Вознесеновского парка и парка Победы были высажены десятки луковиц тюльпанов и созданы небольшие цветочные поляны. Весенние цветы также стали украшением парков Металлургов и Энергетиков. В скором времени тюльпаны зацветут, и будут радовать горожан и гостей областного центра яркими красками.
- В прошлом году мы из своих средств выделили 60 тысяч гривен и закупили 12 тысяч луковичных цветов, - рассказала "Индустриалке" директор КП "Титан" Лариса Ищенко. - Цветы мы посадили в октябре-ноябре и они хорошо перезимовали. В ближайшее время во всех городских парках будет очень красиво и мы приглашаем запорожцев посмотреть на эту красоту. Сорта цветов выбирались специально длительного цветения, чтобы возможность насладиться растениями у горожан была с апреля до конца мая.
Также в парках начинают раскрываться нарциссы, мускарики.
Рабочие КП "Титан" выполнили работы по благоустройству клумбы, расположенной возле сцены парка Победы. Были высажены розы, синие и желтые хризантемы, сообщает сайт мэрии.
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