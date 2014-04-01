Рабочие КП " Титан " украсили парки, закрепленные за коммунальным предприятием цветами. Осенью прошлого года на территориях Вознесеновского парка и парка Победы были высажены десятки луковиц тюльпанов и созданы небольшие цветочные поляны. Весенние цветы также стали украшением парков Металлургов и Энергетиков. В скором времени тюльпаны зацветут, и будут радовать горожан и гостей областного центра яркими красками.- В прошлом году мы из своих средств выделили 60 тысяч гривен и закупили 12 тысяч луковичных цветов, - рассказала "Индустриалке" директор КП "Титан" Лариса Ищенко. - Цветы мы посадили в октябре-ноябре и они хорошо перезимовали. В ближайшее время во всех городских парках будет очень красиво и мы приглашаем запорожцев посмотреть на эту красоту. Сорта цветов выбирались специально длительного цветения, чтобы возможность насладиться растениями у горожан была с апреля до конца мая.Также в парках начинают раскрываться нарциссы, мускарики.Рабочие КП " Титан " выполнили работы по благоустройству клумбы, расположенной возле сцены парка Победы. Были высажены розы, синие и желтые хризантемы, сообщает сайт мэрии.