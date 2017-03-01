30 марта в 2 часа ночи во двор депутата Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Елены Трошиной бросили бутылки с зажигательной смесью.
В связи с происходящими в Мелитополе событиями Оппозиционный блок сделал заявление:
"Разгул никем не контролируемого насилия захлестнул сегодня всю страну. От Луцка до Мелитополя люди все больше опасаются за свою жизнь и безопасность своих близких.
30 марта, в 2 часа ночи во двор депутата Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Елены Трошиной бросили бутылки с зажигательной смесью. Пострадал фасад дома, частично одно из окон. В данный момент на месте происшествия работает полиция.
Данный инцидент стал очередным в цепи действий, направленных на запугивание депутата, в том числе - с привлечением криминалитета. В ночь с 16-го на 17-е марта были подожжены две аптеки, принадлежащие семье Елены Трошиной, а в январе 2016-го неизвестные напали на депутата прямо возле ее дома.
В феврале запугиваниям и угрозам также подверглись Секретарь Мелитопольского горсовета, представитель Оппозиционного блока Галина Данильченко, депутат городского совета Дмитрий Трухин. Виновные до сих пор не найдены.
Запорожские оппозиционеры констатируют: угрозы, шантаж, нападения на депутатов и членов их семей стали для Мелитополя опасной тенденцией. Безнаказанность лишь повышает градус цинизма заказчиков и исполнителей этих преступных действий.
Все это происходит на фоне попустительства силовиков, губернатора области и центральной власти. Городскому голове Сергею Минько дается карт-бланш на использование любых методов и средств в борьбе с оппозицией.
Оппозиционный блок требует от Президента, СБУ, прокуратуры: остановить разгул криминала и политического террора, привлечь виновных к уголовной ответственности, от мэра города – работать исключительно в правовом поле, чтобы горожане могли быть уверены в своей защищенности и безопасности своих близких".
Фото: МВ
В связи с происходящими в Мелитополе событиями Оппозиционный блок сделал заявление:
"Разгул никем не контролируемого насилия захлестнул сегодня всю страну. От Луцка до Мелитополя люди все больше опасаются за свою жизнь и безопасность своих близких.
30 марта, в 2 часа ночи во двор депутата Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Елены Трошиной бросили бутылки с зажигательной смесью. Пострадал фасад дома, частично одно из окон. В данный момент на месте происшествия работает полиция.
Данный инцидент стал очередным в цепи действий, направленных на запугивание депутата, в том числе - с привлечением криминалитета. В ночь с 16-го на 17-е марта были подожжены две аптеки, принадлежащие семье Елены Трошиной, а в январе 2016-го неизвестные напали на депутата прямо возле ее дома.
В феврале запугиваниям и угрозам также подверглись Секретарь Мелитопольского горсовета, представитель Оппозиционного блока Галина Данильченко, депутат городского совета Дмитрий Трухин. Виновные до сих пор не найдены.
Запорожские оппозиционеры констатируют: угрозы, шантаж, нападения на депутатов и членов их семей стали для Мелитополя опасной тенденцией. Безнаказанность лишь повышает градус цинизма заказчиков и исполнителей этих преступных действий.
Все это происходит на фоне попустительства силовиков, губернатора области и центральной власти. Городскому голове Сергею Минько дается карт-бланш на использование любых методов и средств в борьбе с оппозицией.
Оппозиционный блок требует от Президента, СБУ, прокуратуры: остановить разгул криминала и политического террора, привлечь виновных к уголовной ответственности, от мэра города – работать исключительно в правовом поле, чтобы горожане могли быть уверены в своей защищенности и безопасности своих близких".
Фото: МВ
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