Фестиваль Открытой Запорожской лиги КВН начался для поклонников этой игры с шока — бессменный ведущий игр Игорь Литвиненко заявил, что покидает этот пост.
А ведь Игорь Вячеславович вел игры Открытой Запорожской лиги КВН семнадцать лет!
- У нас никогда такого не было — впервые в истории Открытой Запорожской лиги КВН на сцену выходит почти на 100% обновленный состав участников, - заявил Игорь Литивиненко. - Из тринадцати коллективов только один участвовал в прошлом сезоне ("Калифорния", да и то в несколько другом составе. - С. О.). И я вот что подумал — коль уж мы настолько радикально обновили состав КВНщиков, то, наверное, стоит обновить и ведущего.
И передал полномочия игроку известной запорожской команды "Заинька" (чемпиону ОЗЛ КВН, финалисту чемпионата Украины по юмору "Лига смеха"), актеру Виктору Иваницкому. Сам же Игорь Вячеславович удалился в жюри фестиваля в качестве его председателя и впервые за много лет посмотрел игру из зала.
А посмотреть было на что. Первая игра сезона традиционно представляет собой микс выступлений, порой совершенно неожиданных (ведь играют новые команды!) участников разного уровня. Были как взрослые команды из разных предприятий, так и молодежные, студенческие.
Одни команды показывали набор отдельных шуток, другие — цельные выступления. Например, "Калифорния" принимала родственников из будущего, а "Стая" обыгрывала цыганскую тему на ДД.
Ярко выступила новая сборная комбината "Запорожсталь" - спортивно-развлекательный коллектив "С понедельника начнем" с имиджем неспортивных мужчин в спортивной форме, которые не комплексуют по этому поводу. "Мы — те люди, которые занимаются спортом чисто для себя. Со спортом у нас чисто дружеские отношения, ничего больше".
- Мы выбирали форму на размер меньше, чтобы она была в обтяжку. К слову, на самого худенького спортсмена, Александра Македонского, которого взяли для контраста, в спортивном магазине футболку не смогли найти, нам сказали, что такие есть только в "Детском мире", где ее и приобрели.
И уточнил:
- Команда, которая называлась "Запорожстайл" теперь называется "С понедельника начнем". Потому что наступил такой период, когда необходима перезагрузка, решили обновить формат выступления и частично — состав, В команду пришли молодые ребята, которые, во время выступлений с гуру запорожсталевского КВН, будут набираться опыта.
Достаточно яркий образ сложился и у запорожской молодежной команды "Банда Панда", которая провозгласила "Вот такие мы дерзкие!" и все выступление доказывала это. Например, показали дерзкий навигатор, орущий на хозяина; дерзкую гардеробщицу, в ярости отрывающую петельку пальто.
На вопрос "Индустриалки", как родился имидж команды ее капитан Евгений Лемиш, к слову, только что выпустившийся из вуза юрист, лаконично ответил: "Сидели, думали, родили". К слову, фирменные футболочки с изображением панды ребятам сделали на заказ.
Интересно, что женские команды, а таковых на фестивале было две - "Маши без медведя" и "Без парня", привлекли в игру по обнаженному мужчине. Зал просто сразил накачанный бодибилдер у "Маш"!
Как рассказала "Индустриалке" капитан команды воспитателей детсадов "Маши без медведя" Марина Челомбитько, это тренер одного из спортклубов, где занимаются участницы команды, Евгений Романов. И добавила: "В субботу он занял первое место в фестивале бодибилдеров, готовится к выступлению в Киеве".
...В результате девять команд прошли в четвертьфинал Открытой Запорожской лиги КВН (пройдет а начале мая), а пять из них еще и сыграют в первой в истории города Запорожской лиге смеха, которая состоится 10 апреля.
В четвертьфинал ОЗЛ КВН также пройдет еще одна команда - "Граффити" (сборная ПАО "Укрграфит") или "Лихие будни" - та, за которую будет отдано наибольшее количество голосов на странице ВКонтакте ОЗЛ КВН. Окончание голосования - 13 апреля в 23.59.
Компетентное мнение
"С такими выступлениями без парня они надолго не останутся"
Игорь Ливиненко, экс-ведущий, художественный руководитель ОЗЛ КВН:
- Веселее смотреть игру КВН на сцене, я привык, и сегодня мне немножко грустно. Но с другой стороны, не бросаю лигу КВН, буду ведущим Запорожской лиги смеха. А плюс просмотра игры из зала — можно просто посидеть и расслабиться. И Виктор Иваницкий — замечательный ведущий.
В этой игре меня удивила команда "Маша без медведя", которую увидел впервые. Меня всегда удивляют взрослые люди, которые играют в КВН. А тут воспитатели детских садов — капец, как здорово! От сборной "Запорожстали" трудно было ожидать чего-то другого — там всегда есть, что показать. Шикарные девчонки, которые пока "Без парня". Я скажу, что с такими выступлениями без парня они надолго не останутся.
Виктор Иваницкий, ведущий ОЗЛ КВН:
- В принципе, на сцене чувствовал себя комфортно, но немного необычно — я впервые вел КВН.
Мне особенно понравились сборная "Запорожстали" "С понедельника начнем", команды "Стая" и "Банда Панда". Мне, как в скором будущем одному из тренеров Запорожской лиги смеха, было бы интересно их там увидеть.
Избранные шутки
***
Парень спрашивает друга, показывая на его девушку:
- Это кто?
- Барсетка.
- Почему барсетка?
- Ты бы знал, сколько я в нее вложил денег.
***
- Я самый красивый.
- Эй, Нарцисс, а не хочешь познакомиться с речным жителем?
- Каким?
- Лещом (дает "леща").
- Не надо трогать незаменимого участника команды.
- Ха, такого же незаменимого, как Игорь.
- Какой Игорь?
- Вот и я о том же.
***
- Оксана, почему ты опоздала?
- В аптеке была акция, за покупку боярышника давали витамины. А у меня такой авитаминоз! А потом пришлось ждать полную маршрутку.
- Почему полную?
- А в пустой я падаю.
***
- Мы твердо уверены, что в жизни людей объединяет три вещи — искусство, спорт и алкоголь. За две позиции мы абсолютно не переживаем, а вот за искусство придется побороться.
***
- У нас очень строгий режим. Мы питаемся два раза в сутки: один раз до шести, второй — после.
***
Люди, которые развязывают пакетики, вместо того, чтобы их развязывать, живут на два-три года меньше.
***
КВН — это очень добрая игра. И пока мы в нее играем, люди на ДД становятся чуть-чуть добрее.
Фото автора
А ведь Игорь Вячеславович вел игры Открытой Запорожской лиги КВН семнадцать лет!
- У нас никогда такого не было — впервые в истории Открытой Запорожской лиги КВН на сцену выходит почти на 100% обновленный состав участников, - заявил Игорь Литивиненко. - Из тринадцати коллективов только один участвовал в прошлом сезоне ("Калифорния", да и то в несколько другом составе. - С. О.). И я вот что подумал — коль уж мы настолько радикально обновили состав КВНщиков, то, наверное, стоит обновить и ведущего.
И передал полномочия игроку известной запорожской команды "Заинька" (чемпиону ОЗЛ КВН, финалисту чемпионата Украины по юмору "Лига смеха"), актеру Виктору Иваницкому. Сам же Игорь Вячеславович удалился в жюри фестиваля в качестве его председателя и впервые за много лет посмотрел игру из зала.
А посмотреть было на что. Первая игра сезона традиционно представляет собой микс выступлений, порой совершенно неожиданных (ведь играют новые команды!) участников разного уровня. Были как взрослые команды из разных предприятий, так и молодежные, студенческие.
Одни команды показывали набор отдельных шуток, другие — цельные выступления. Например, "Калифорния" принимала родственников из будущего, а "Стая" обыгрывала цыганскую тему на ДД.
Ярко выступила новая сборная комбината "Запорожсталь" - спортивно-развлекательный коллектив "С понедельника начнем" с имиджем неспортивных мужчин в спортивной форме, которые не комплексуют по этому поводу. "Мы — те люди, которые занимаются спортом чисто для себя. Со спортом у нас чисто дружеские отношения, ничего больше".
- Мы выбирали форму на размер меньше, чтобы она была в обтяжку. К слову, на самого худенького спортсмена, Александра Македонского, которого взяли для контраста, в спортивном магазине футболку не смогли найти, нам сказали, что такие есть только в "Детском мире", где ее и приобрели.
И уточнил:
- Команда, которая называлась "Запорожстайл" теперь называется "С понедельника начнем". Потому что наступил такой период, когда необходима перезагрузка, решили обновить формат выступления и частично — состав, В команду пришли молодые ребята, которые, во время выступлений с гуру запорожсталевского КВН, будут набираться опыта.
Достаточно яркий образ сложился и у запорожской молодежной команды "Банда Панда", которая провозгласила "Вот такие мы дерзкие!" и все выступление доказывала это. Например, показали дерзкий навигатор, орущий на хозяина; дерзкую гардеробщицу, в ярости отрывающую петельку пальто.
На вопрос "Индустриалки", как родился имидж команды ее капитан Евгений Лемиш, к слову, только что выпустившийся из вуза юрист, лаконично ответил: "Сидели, думали, родили". К слову, фирменные футболочки с изображением панды ребятам сделали на заказ.
Интересно, что женские команды, а таковых на фестивале было две - "Маши без медведя" и "Без парня", привлекли в игру по обнаженному мужчине. Зал просто сразил накачанный бодибилдер у "Маш"!
Как рассказала "Индустриалке" капитан команды воспитателей детсадов "Маши без медведя" Марина Челомбитько, это тренер одного из спортклубов, где занимаются участницы команды, Евгений Романов. И добавила: "В субботу он занял первое место в фестивале бодибилдеров, готовится к выступлению в Киеве".
...В результате девять команд прошли в четвертьфинал Открытой Запорожской лиги КВН (пройдет а начале мая), а пять из них еще и сыграют в первой в истории города Запорожской лиге смеха, которая состоится 10 апреля.
В четвертьфинал ОЗЛ КВН также пройдет еще одна команда - "Граффити" (сборная ПАО "Укрграфит") или "Лихие будни" - та, за которую будет отдано наибольшее количество голосов на странице ВКонтакте ОЗЛ КВН. Окончание голосования - 13 апреля в 23.59.
Компетентное мнение
"С такими выступлениями без парня они надолго не останутся"
Игорь Ливиненко, экс-ведущий, художественный руководитель ОЗЛ КВН:
- Веселее смотреть игру КВН на сцене, я привык, и сегодня мне немножко грустно. Но с другой стороны, не бросаю лигу КВН, буду ведущим Запорожской лиги смеха. А плюс просмотра игры из зала — можно просто посидеть и расслабиться. И Виктор Иваницкий — замечательный ведущий.
В этой игре меня удивила команда "Маша без медведя", которую увидел впервые. Меня всегда удивляют взрослые люди, которые играют в КВН. А тут воспитатели детских садов — капец, как здорово! От сборной "Запорожстали" трудно было ожидать чего-то другого — там всегда есть, что показать. Шикарные девчонки, которые пока "Без парня". Я скажу, что с такими выступлениями без парня они надолго не останутся.
Виктор Иваницкий, ведущий ОЗЛ КВН:
- В принципе, на сцене чувствовал себя комфортно, но немного необычно — я впервые вел КВН.
Мне особенно понравились сборная "Запорожстали" "С понедельника начнем", команды "Стая" и "Банда Панда". Мне, как в скором будущем одному из тренеров Запорожской лиги смеха, было бы интересно их там увидеть.
Избранные шутки
***
Парень спрашивает друга, показывая на его девушку:
- Это кто?
- Барсетка.
- Почему барсетка?
- Ты бы знал, сколько я в нее вложил денег.
***
- Я самый красивый.
- Эй, Нарцисс, а не хочешь познакомиться с речным жителем?
- Каким?
- Лещом (дает "леща").
- Не надо трогать незаменимого участника команды.
- Ха, такого же незаменимого, как Игорь.
- Какой Игорь?
- Вот и я о том же.
***
- Оксана, почему ты опоздала?
- В аптеке была акция, за покупку боярышника давали витамины. А у меня такой авитаминоз! А потом пришлось ждать полную маршрутку.
- Почему полную?
- А в пустой я падаю.
***
- Мы твердо уверены, что в жизни людей объединяет три вещи — искусство, спорт и алкоголь. За две позиции мы абсолютно не переживаем, а вот за искусство придется побороться.
***
- У нас очень строгий режим. Мы питаемся два раза в сутки: один раз до шести, второй — после.
***
Люди, которые развязывают пакетики, вместо того, чтобы их развязывать, живут на два-три года меньше.
***
КВН — это очень добрая игра. И пока мы в нее играем, люди на ДД становятся чуть-чуть добрее.
Фото автора
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