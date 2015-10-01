Голосование за "земельный вопрос" на последней сессии Запорожского городского совета, которая состоялась 29 марта, рассорил запорожских "укроповцев".
Площадкой, на которой развернулись скандальные события, стала страница в социальной сети политического оппонента "укроповцев" - члена фракции "Солидарность" Андрея Согорина.
На своей странице в "Фейсбуке" он обвинил "укроповцев" в голосовании за "выделение земли Ахметову". Особо досталось члену "Укропа" Олегу Коломойцу.
Всего за несколько часов пост Согорина собрал около сотни комментариев. Среди комментаторов, уже традиционно - с угрозами и нецензурной лексикой - отметились лидеры "Укропа" Гришин и Прасол.
Однако впервые Гришин и Прасол оказались по разные стороны баррикад. Гришин открыто выступил в защиту Согорина, публично оскорбив своего друга и однопартийца Прасола. Голосование "укроповцев" по земле в комментариях Гришин назвал провалом.
Впервые разногласия между лидерами городского "Укропа" Ярославом Гришиным и Михаилом Прасолом вышли в публичную плоскость. Ситуация с голосованием за выделение земли "ДТЭК", окончательно оголила существующие между лидерами партии противоречия. Этот скандал зафиксировал глубокий внутрипартийный кризис и последние события, похоже, могут стать точкой невозврата для запорожского "Укропа", который за год скатился до рейтинга в рамках статистической погрешности и окончательно утратил доверие своих избирателей.
Площадкой, на которой развернулись скандальные события, стала страница в социальной сети политического оппонента "укроповцев" - члена фракции "Солидарность" Андрея Согорина.
На своей странице в "Фейсбуке" он обвинил "укроповцев" в голосовании за "выделение земли Ахметову". Особо досталось члену "Укропа" Олегу Коломойцу.
Всего за несколько часов пост Согорина собрал около сотни комментариев. Среди комментаторов, уже традиционно - с угрозами и нецензурной лексикой - отметились лидеры "Укропа" Гришин и Прасол.
Однако впервые Гришин и Прасол оказались по разные стороны баррикад. Гришин открыто выступил в защиту Согорина, публично оскорбив своего друга и однопартийца Прасола. Голосование "укроповцев" по земле в комментариях Гришин назвал провалом.
Впервые разногласия между лидерами городского "Укропа" Ярославом Гришиным и Михаилом Прасолом вышли в публичную плоскость. Ситуация с голосованием за выделение земли "ДТЭК", окончательно оголила существующие между лидерами партии противоречия. Этот скандал зафиксировал глубокий внутрипартийный кризис и последние события, похоже, могут стать точкой невозврата для запорожского "Укропа", который за год скатился до рейтинга в рамках статистической погрешности и окончательно утратил доверие своих избирателей.
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