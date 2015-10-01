Площадкой, на которой развернулись скандальные события, стала страница в социальной сети политического оппонента " укроповцев " - члена фракции " Солидарность " Андрея Согорина.На своей странице в "Фейсбуке" он обвинил " укроповцев " в голосовании за " выделение земли Ахметову " . Особо досталось члену " Укропа " Олегу Коломойцу.Всего за несколько часов пост Согорина собрал около сотни комментариев. Среди комментаторов, уже традиционно - с угрозами и нецензурной лексикой - отметились лидеры " Укропа " Гришин и Прасол.Однако впервые Гришин и Прасол оказались по разные стороны баррикад. Гришин открыто выступил в защиту Согорина, публично оскорбив своего друга и однопартийца Прасола. Голосование " укроповцев " по земле в комментариях Гришин назвал провалом.Впервые разногласия между лидерами городского " Укропа " Ярославом Гришиным и Михаилом Прасолом вышли в публичную плоскость. Ситуация с голосованием за выделение земли " ДТЭК " , окончательно оголила существующие между лидерами партии противоречия. Этот скандал зафиксировал глубокий внутрипартийный кризис и последние события, похоже, могут стать точкой невозврата для запорожского " Укропа " , который за год скатился до рейтинга в рамках статистической погрешности и окончательно утратил доверие своих избирателей.