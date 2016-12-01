Много лет жильцы дома обращались то в ЖЭК, то в КП " Основание " , но безрезультатно. Если и приходили слесари, то с трубами делали то, что можно назвать — мертвому припарка. Даже сами жильцы с протеканием труб лучше слесарей справлялись. Они не хомуты ставили, а брали старые колготки и, обмотав ими протекающие трубы, сверху повязку замазывали цементом, так какое-то время это держалось. Но потом вс е начиналось сначала.После многочисленных неудачных попыток добиться помощи от "Основания", обращение жильцов дома в КП " Наше місто " увенчалось успехом. Да еще каким! Тут заменили водопроводные сети, а сейчас меняют трубы канализации. Жильцы дома такими подвижками очень довольны — наконец-то заживут по-человечески. Свою благодарность сегодня, 30 марта, они выразили и генеральному директору КП " Наше місто " Александру Николаенко — он с проверкой объезжал объекты, где проводится ремонт в домах.ВИДЕО.Фото и видео: Дмитрий Шилин