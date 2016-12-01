Почти за полвека внутренности этого дома и инженерные сети так износились и прохудились, что в одной из квартир уже поселился запах общественного туалета
Много лет жильцы дома обращались то в ЖЭК, то в КП "Основание", но безрезультатно. Если и приходили слесари, то с трубами делали то, что можно назвать — мертвому припарка. Даже сами жильцы с протеканием труб лучше слесарей справлялись. Они не хомуты ставили, а брали старые колготки и, обмотав ими протекающие трубы, сверху повязку замазывали цементом, так какое-то время это держалось. Но потом все начиналось сначала.
После многочисленных неудачных попыток добиться помощи от "Основания", обращение жильцов дома в КП "Наше місто" увенчалось успехом. Да еще каким! Тут заменили водопроводные сети, а сейчас меняют трубы канализации. Жильцы дома такими подвижками очень довольны — наконец-то заживут по-человечески. Свою благодарность сегодня, 30 марта, они выразили и генеральному директору КП "Наше місто" Александру Николаенко — он с проверкой объезжал объекты, где проводится ремонт в домах.
ВИДЕО. Елена Бакуменко 47 лет живет в этом доме: "Своими силами жильцы ничего бы не сделали. А сейчас здесь работают добросовестные и квалифицированные работники"
Фото и видео: Дмитрий Шилин
Много лет жильцы дома обращались то в ЖЭК, то в КП "Основание", но безрезультатно. Если и приходили слесари, то с трубами делали то, что можно назвать — мертвому припарка. Даже сами жильцы с протеканием труб лучше слесарей справлялись. Они не хомуты ставили, а брали старые колготки и, обмотав ими протекающие трубы, сверху повязку замазывали цементом, так какое-то время это держалось. Но потом все начиналось сначала.
После многочисленных неудачных попыток добиться помощи от "Основания", обращение жильцов дома в КП "Наше місто" увенчалось успехом. Да еще каким! Тут заменили водопроводные сети, а сейчас меняют трубы канализации. Жильцы дома такими подвижками очень довольны — наконец-то заживут по-человечески. Свою благодарность сегодня, 30 марта, они выразили и генеральному директору КП "Наше місто" Александру Николаенко — он с проверкой объезжал объекты, где проводится ремонт в домах.
ВИДЕО. Елена Бакуменко 47 лет живет в этом доме: "Своими силами жильцы ничего бы не сделали. А сейчас здесь работают добросовестные и квалифицированные работники"
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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