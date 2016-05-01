В Запорожской области контракт на прохождение военной службы заключили уже 480 человек.
Таким образом, план на первый квартал этого года выполнен на 75%. Всего область должна привлечь на службу 640 контрактников.
Как сообщили во время областного селекторного совещания, в лидерах по набору контрактников - Вольнянский, Розовский, Ореховский, Бердянский, Акимовский районы и город Токмак. В аутсайдерах - Черниговский и Великобелозерский районы, а также три района Запорожья, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области к агитации за контрактную службу подключат родителей.
Читайте также: Сколько жителей Запорожской области призовут на срочную службу.
Таким образом, план на первый квартал этого года выполнен на 75%. Всего область должна привлечь на службу 640 контрактников.
Как сообщили во время областного селекторного совещания, в лидерах по набору контрактников - Вольнянский, Розовский, Ореховский, Бердянский, Акимовский районы и город Токмак. В аутсайдерах - Черниговский и Великобелозерский районы, а также три района Запорожья, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области к агитации за контрактную службу подключат родителей.
Читайте также: Сколько жителей Запорожской области призовут на срочную службу.
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