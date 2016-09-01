Авария возле дома по улице Феликса Мовчановского, 52А случилась во время отопительного сезона — произошел разрыв трубы теплотрассы на е е центральном вводе в дом. Тогда была перекрыта подача тепла, но не надолго - аварию ликвидировали в течение дня, заменив участок труб теплотрассы.Хорошо, что вода не попала в подвал, но она изрядно подтопила и подмочила возле дома отмостку - так, что она стала разрушаться. Зимой и во время дождей ремонтировать там было бесполезно и даже вредно.А вот с приходом тепла КП " Наше місто " в числе многочисленных текущих ремонтов по городу взялось и за этот дом — в тех местах, где произошло проседание отмостки, заделываются ямы, дыры и щели. Отсев, вода, бетонирование.Сегодня, 30 марта, генеральный директор КП " Наше місто " Александр Николаенко в числе нескольких адресов проверил работу и возле этого дома.Ремонтные работы, проинформировала руководитель отделения КП " Наше місто " в Шевченковском районе Наталья Савченко, будут закончены в ближайшее время.Фото и видео: Дмитрий Шилин