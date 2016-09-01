Глубокой ночью запорожским полицейским поступило сообщение о том, что в окна квартиры на первом этаже дома по бульвару Центральном заглядывает неизвестный мужчина.
Уже на месте происшествия патрульные задержали 44-летнего подозреваемого. Как выяснилось, он уже числится в базе данных, потому что имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за кражи, хулиганство, сбыт наркотических веществ. Известно также, что мужчина имеет карточку наркомана.
Во время проведения поверхностного обыска, правоохранители обнаружили у мужчины кошелек с читательским билетом на имя студента-иностранца и около 1000 гривен купюрами разного номинала.
Задержанный не смог объяснить, откуда у него эти вещи, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.
Для дальнейшего разбирательства мужчину пригласили в райотдел.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожской области ищут опасного преступника.
Уже на месте происшествия патрульные задержали 44-летнего подозреваемого. Как выяснилось, он уже числится в базе данных, потому что имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за кражи, хулиганство, сбыт наркотических веществ. Известно также, что мужчина имеет карточку наркомана.
Во время проведения поверхностного обыска, правоохранители обнаружили у мужчины кошелек с читательским билетом на имя студента-иностранца и около 1000 гривен купюрами разного номинала.
Задержанный не смог объяснить, откуда у него эти вещи, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.
Для дальнейшего разбирательства мужчину пригласили в райотдел.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожской области ищут опасного преступника.
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