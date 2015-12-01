В Запорожской области полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления.
Мужчина в возрасте примерно 50-ти лет называет себя Василием. Известно, что у него уже есть судимость, он также много и часто пьет.
Приметы: рост примерно 180 см, рыжеволосый, круглолицый, на спине - татуировка с изображением Божьей матери, на груди слева - рисунок Фемиды.
Всех, кому что-либо известно об этом человеке, призывают обращаться в Бердянский отдел полиции по телефонам: 066-433-33-07, 061-53-3-51-02, или 102.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье раскрыли давнее убийство, но преступника не нашли.
Читайте также: В Запорожье мужчина убил своего напарника по бизнесу.
Мужчина в возрасте примерно 50-ти лет называет себя Василием. Известно, что у него уже есть судимость, он также много и часто пьет.
Приметы: рост примерно 180 см, рыжеволосый, круглолицый, на спине - татуировка с изображением Божьей матери, на груди слева - рисунок Фемиды.
Всех, кому что-либо известно об этом человеке, призывают обращаться в Бердянский отдел полиции по телефонам: 066-433-33-07, 061-53-3-51-02, или 102.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье раскрыли давнее убийство, но преступника не нашли.
Читайте также: В Запорожье мужчина убил своего напарника по бизнесу.
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