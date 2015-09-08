Городская больница №7 получила профессиональное диагностическое оборудование и санитарный транспорт для обслуживания жителей Южного микрорайона.
В рамках проверки выполнения работы городской программы по охране здоровья на 2016-2018 годы заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров провел анализ выполнения этой программы на территории 7-й горбольницы.
- Ранее больница работала без проведения ультразвуковой диагностики, потому что на ее базе не было аппаратов УЗИ. На сегодня один аппарат экспертного класса мы купили за бюджетные средства, а второй был получен на безоплатной основе в рамках участия в программе немецкого правительства, - рассказал Анатолий Пустоваров. - За счет громады приобретен и современный гастрофиброскоп GIF-E3 для диагностики заболеваний всей пищеварительной системы, для него также была закуплена установка для дезинфекции и стерилизации "НЕРПА", использование которой гарантирует стерильность исследований.
Приобретены также дефибриллятор в приемное отделение и видео-кольпоскоп экспертного класса в женскую консультацию.
К тому же теперь еще больше пациентов можно будет обследовать на начальных стадиях артериальной гипертензии, кратковременных эпизодов нарушения сердечного ритма и признаков ишемии благодаря приобретению в лечебное заведение портативного медицинского оборудования суточного мониторинга артериального давления и электрокардиограммы, что позволит предупредить развитие тяжелых осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Прибор суточного мониторинга артериального давления используется в кардиологическом отделении, а прибор суточного мониторинга ЭКГ — в отделении диагностики.
Кроме этого больница также попала в программу по обновлению автопарка — сюда приобрели 2 санитарных автомобиля ЗАЗ "Вида" для оказания медицинской помощи на дому жителям микрорайона.
По словам Анатолия Пустоварова, такого обновления больница никогда не получала, но уже обсуждаются планы на этот год. Для 7-й горбольницы планируется приобретение двух аппаратом искусственной вентиляции легких, будут закрываться текущие вопросы нехватки оборудования для реанимации.
В структуре больницы функционируют поликлиника на 600 посещений в смену: женская консультация, стационар на 150 коек, в составе которого терапевтическое, кардиологическое, неврологическое, отоларингологическое, гинекологическое отделения, а также отделение хронического гемодиализа на 10 аппаратов "искусственная почка".
Поликлиника обслуживает более 40 тысяч жителей Южного микрорайона города, в том числе жителей "модульного городка" для временных переселенцев. В стационаре получают лечение жители Коммунарского, Александровского и Шевченковского районов города.
- В 2016 году горбольница №7 получила оборудования почти на 2,5 млн грн, за что огромная благодарность мэру Владимиру Буряку, депутатам городского совета, потому что оборудование высококачественное, приобретено за бюджетные деньги, а это значит, что все пациенты получают это обследование бесплатно, - сказала главврач 7-й горбольницы Ирина Смирнова. - На сегодня больница оснащена всем необходимым оборудованием для качественного обследования и лечения.
Как сообщала "Индустриалка", в медучреждениях Запорожья появится электронная очередь.
В рамках проверки выполнения работы городской программы по охране здоровья на 2016-2018 годы заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров провел анализ выполнения этой программы на территории 7-й горбольницы.
- Ранее больница работала без проведения ультразвуковой диагностики, потому что на ее базе не было аппаратов УЗИ. На сегодня один аппарат экспертного класса мы купили за бюджетные средства, а второй был получен на безоплатной основе в рамках участия в программе немецкого правительства, - рассказал Анатолий Пустоваров. - За счет громады приобретен и современный гастрофиброскоп GIF-E3 для диагностики заболеваний всей пищеварительной системы, для него также была закуплена установка для дезинфекции и стерилизации "НЕРПА", использование которой гарантирует стерильность исследований.
Приобретены также дефибриллятор в приемное отделение и видео-кольпоскоп экспертного класса в женскую консультацию.
К тому же теперь еще больше пациентов можно будет обследовать на начальных стадиях артериальной гипертензии, кратковременных эпизодов нарушения сердечного ритма и признаков ишемии благодаря приобретению в лечебное заведение портативного медицинского оборудования суточного мониторинга артериального давления и электрокардиограммы, что позволит предупредить развитие тяжелых осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Прибор суточного мониторинга артериального давления используется в кардиологическом отделении, а прибор суточного мониторинга ЭКГ — в отделении диагностики.
Кроме этого больница также попала в программу по обновлению автопарка — сюда приобрели 2 санитарных автомобиля ЗАЗ "Вида" для оказания медицинской помощи на дому жителям микрорайона.
По словам Анатолия Пустоварова, такого обновления больница никогда не получала, но уже обсуждаются планы на этот год. Для 7-й горбольницы планируется приобретение двух аппаратом искусственной вентиляции легких, будут закрываться текущие вопросы нехватки оборудования для реанимации.
В структуре больницы функционируют поликлиника на 600 посещений в смену: женская консультация, стационар на 150 коек, в составе которого терапевтическое, кардиологическое, неврологическое, отоларингологическое, гинекологическое отделения, а также отделение хронического гемодиализа на 10 аппаратов "искусственная почка".
Поликлиника обслуживает более 40 тысяч жителей Южного микрорайона города, в том числе жителей "модульного городка" для временных переселенцев. В стационаре получают лечение жители Коммунарского, Александровского и Шевченковского районов города.
- В 2016 году горбольница №7 получила оборудования почти на 2,5 млн грн, за что огромная благодарность мэру Владимиру Буряку, депутатам городского совета, потому что оборудование высококачественное, приобретено за бюджетные деньги, а это значит, что все пациенты получают это обследование бесплатно, - сказала главврач 7-й горбольницы Ирина Смирнова. - На сегодня больница оснащена всем необходимым оборудованием для качественного обследования и лечения.
Как сообщала "Индустриалка", в медучреждениях Запорожья появится электронная очередь.
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