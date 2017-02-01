В Запорожье из-за ДТП было перекрыто движение на Набережной магистрали в сторону ул. Тюленина.
Как писала "Индустриалка", на дороге перевернулся грузовик, водитель которого не справился с управлением.
Мужчина сам выбрался из фуры, помощь медиков ему не понадобилась.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, спасатели отключили аккумулятор от питания и убрали с проезжей части разлившееся топливо. На месте аварии работали 15 бойцов ГСЧС с привлечением трех единиц спецтехники.
Читайте также: В Запорожье возле остановки стоял автомобиль с гранатой.
Как писала "Индустриалка", на дороге перевернулся грузовик, водитель которого не справился с управлением.
Мужчина сам выбрался из фуры, помощь медиков ему не понадобилась.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, спасатели отключили аккумулятор от питания и убрали с проезжей части разлившееся топливо. На месте аварии работали 15 бойцов ГСЧС с привлечением трех единиц спецтехники.
Читайте также: В Запорожье возле остановки стоял автомобиль с гранатой.
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