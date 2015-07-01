Самым главным событием в политической жизни Запорожской области в данный период, несомненно, являются выборы в объединенные громады.Партии тщательно готовятся к предвыборной гонке, стараясь втиснуть в новые органы власти своих кандидатов. А жители населенных пунктов, которые должны войти в эти самые громады, как обычно, проявляют пассивность. Согласно опросам, голосовать пойдут не многие, считая, что уже все решено и победителей определят без них. К сожалению, в обществе так и не появилось понимание того, что именно эти выборы самые важные, важнее тех, которые были до этого. Это становится ясно, если разобраться в том, что влечет за собой объединение.В Запорожской области на сегодня уже созданы 24 территориальные громады. Органы власти восьми из них сформируются после выборов 30 апреля. Таким образом, объединено в громады 30% территории Запорожской области и до конца года планируется завершить этот процесс.На государственном уровне постоянно определяются лидеры этого процесса и отстающие. Лидеров хвалят, а отстающие получают нагоняй. Но почему из столицы постоянно толкают в спину руководство областей и требуют быстрее завершить объединение? Широко ведется агитация и на головы обывателя сыплются заверения, что, мол, только объединитесь - будет вам счастье и практически даром, по большому счету и делать ничего не нужно. Громады получат столько денег, сколько никогда не имели. И приводятся, казалось бы, убедительные аргументы.Привлекают людей тем, что бюджет громады возрастет в несколько раз. Сейчас в местных советах средств не хватает не только на развитие, но даже на текущие расходы. До объединения села получали субвенции из районных, областных и государственных бюджетов. А вот после объединения все деньги, которые раньше перечисляли в бюджеты высших уровней, останутся на местах. Самая убедительная цифра – громады получат 60% налога на доходы физических лиц и уже самостоятельно смогут решать, куда тратить средства, приступят, наконец, к тому, что до этого не могли сделать - финансированию ремонтов дорог, водоводов, зданий – да мало ли чего, ведь денег будет некуда девать. Кроме упомянутых 60% налога с доходов физических лиц получат 25% экологического налога, 5% акцизного сбора, 100% единого налога, 100% налога на доход предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности, 100% налога на имущество (недвижимость, земля и транспорт), сборы и другие платежи. Словом, несметные богатства. А тех, кто не захочет объединяться, ждет банкротство.Но невольно возникает ощущение, что подобное гражданам Украины уже говорили. Вспоминаются заверения перед началом реформ в различных сферах – здравоохранении, пенсионном обеспечении, жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д. После их реализации получилось не совсем так, как обещалось, точнее, совсем не так. А о возможных проблемах и в данном случае не говорится.А ведь после объединения именно громады будут исключительно за свои средства решать вопросы застройки и благо-устройства территории, жилищно-коммунальных услуг, первичного здравоохранения и скорой медицинской помощи, среднего, дошкольного и внешкольного образования, культуры, спорта, а также охраны правопорядка и пассажирских перевозок на территории громады. Т.е. школы, садики, больницы, клубы, библиотеки и другие учреждения будут на содержании громады. Кроме того, по-прежнему придется финансировать ремонт дорог, водопроводов, канализации и т.д.Никто не предоставил ясных расчетов, сколько денег получит громада от перечисленных выше налогов и сколько придется тратить. Покроют ли доходы расходы?Следует признать, что некоторые громады действительно смогут чувствовать себя уверенней. Имеются в виду громады с большим населением, но только в том случае, если оно занято, если на территории действует достаточное количество предприятий, развит мелкий и средний бизнес и все они платят налоги в общий котел. Но так сложилось, что подобная ситуация – редкость. Всем известно, что даже в промышленных городах многие предприятия прекратили свое существование, а в селах это еще более распространенное явление. Более того, из-за отсутствия занятости существенное количество трудоспособного населения покинуло глубинку в поисках заработка. Население уменьшается. Возникает вопрос: а откуда же в этом случае возьмутся деньги в бюджете громады?К тому же до сих пор законодательно не урегулированы правила пользования землей, находящейся за пределами населенного пункта. Право распоряжаться этой землей дало бы громадам дополнительный доход. Но ею распоряжается Госгеокадастр.Правда, объединение предусматривает, что в случае обнищания громады она снова будет получать дотации из государственного бюджета. Но в селах и поселках городского типа знают, как на практике производятся дотации. Например, до объединения громад эти населенные пункты должны были получать немалые субвенции на содержание дошкольных учреждений, по факту же получали мизер. И порой эти дошкольные учреждения выжили лишь благодаря тому, что местные власти финансировали их из своего скудного бюджета, урезая другие статьи расходов.Напомним, что до начала административной реформы в Запорожской области было почти 300 местных советов, большинство из которых существовало за счет дотаций.С другой стороны, непонятно, как после объединения громад будут работать областные органы власти, ведь привычных поступлений из сел и поселков уже не будет.Обещают, что при желании любое село сможет выйти из состава громады. Но наверняка им придется очень долго оформлять разрешение.Граждане Украины знают, чем закончились реформы в других сферах. Пенсионная реформа привела не к повышению пенсий, а к увеличению пенсионного возраста. Медицинская реформа – к недоступности лечения для большей части населения, реформа образования – к закрытию школ и увольнению учителей, т.е. к снижению уровня образованности, реформа правоохранительных органов – к росту преступности и т.д. Словом, ни одна реформа не дала обещанных результатов.Отсутствие ясности в процессе объединения громад наводит на мысль, что главной целью административной реформы является желание центральной власти снять с себя ответственность за кризис, в котором сегодня оказалась украинская глубинка. Переложить решение проблем на ее жителей и после этого умыть руки, дескать, вы сами хотели независимости, вот теперь и расхлебывайте, как хотите. Напомним, что объединение громад проводится якобы на добровольных началах, хотя, как говорилось выше, существует план, за выполнение которого с руководства областей спрашивают. Такая реформа может привести к тому, что люди начнут бросать свои дома и в Украине увеличится количество опустевших сел.Поэтому именно выборы руководителей громад и их советов важны, как никакие проводимые ранее, прежде всего, для жителей этих громад. И они просто обязаны отнестись к своему выбору весьма ответственно. Спасти глубинку смогут лишь опытные профессионалы-практики, крепкие хозяйственники, которые настроены не на разрушение, а на созидание, способные создать предприятия, дать людям работу, разработать перспективные проекты развития, предложат взаимовыгодные условия для инвесторов, чтобы эти проекты выполнить, привлечь финансы со стороны и правильно ими распорядиться. Таких людей мало, но они есть, за них и нужно проголосовать, другого выхода нет. Выбор за вами – или развитие, или катастрофа.