КРАСНЫЙ. " Алка "

Посев: до конца марта

Высадка рассады: вторая половина апреля-май

Сбор: вторая половина июня – первая половина сентября

ПЕСТРЫЙ — ОТ ЗЕЛЕНОГО ДО КРАСНОГО. " Амурский тигр "

Посев: март-апрель

Высадка: май

Сбор: до конца сентября

МАЛИНОВЫЙ. " Великий воин "

Посев: март-апрель

Высадка: май-

первая половина июня

Сбор: вторая половина июля – сентябрь

РОЗОВО-КРАСНЫЙ. " Вождь краснокожих "

Посев: март-апрель

Высадка: май-начало июня

Сбор: июль-сентябрь

ЯРКО-КРАСНЫЙ. " Король ранних " .

Посев: до конца марта

Высадка рассады:

вторая половина апреля-май

Сбор: вторая половина июня – первая половина сентября

ЯРКО-ЗЕЛЕНЫЙ. " Малахитовая шкатулка "

Посев: март-апрель

Высадка: май

Сбор: до конца сентября

ЯРКО-ОРАНЖЕВЫЙ. " Мандаринка "

Посев: март-апрель

Высадка: май-

первая половина июня

Сбор: июль-сентябрь

РОЗОВО-ЖЕЛТЫЙ. " Хамелеон "

Посев: март-апрель

Высадка: май-начало июня

Сбор: июль-начало октября

Ну а мы решили расспросить о " томатных " новинках- Новинок предостаточно. Но вначале хочу напомнить, что томат – теплолюбивое, устойчивое к воздушным засухам растение, хорошо плодоносит на суглинистых и супесчаных почвах.Поскольку все сорта томатов выращивают, в основном, рассадой, то не следует забывать, что рассаду можно высаживать в грунт, когда минует угроза весенних заморозков, так как при минус 1,5 градуса рассада погибает.- В обогреваемом помещении семена высевают примерно за 8 недель до предполагаемой даты посадки. Посев проводят в подносы или чашки, заполненные подготовленной землей. При посеве семена необходимо располагать не очень часто во избежание массового поражения всходов гнилостными заболеваниями.Семена слегка присыпают просеянным сквозь сито компостом. В помещении нужно поддерживать температуру +18. Всходы появятся через 7-10 дней. Конечно же, сеянцы нужно регулярно поливать. Но старайтесь избегать избыточного увлажнения.- Само название томата КОРОЛЬ РАННИХ обязывает к тому, чтобы начать с него. Это раннеспелый среднерослый сорт с красивыми плодами массой 150-300 г. Плоды ярко-красные, блестящие, округлые, без зеленого пятна возле ножки. На вкус отличный – мякоть нежная, мясистая, сочная. Немаловажно, что этот томат имеет повышенную устойчивость к основным заболеваниям томатов.Томат с несколько грубоватым для женского уха названием АЛКА – сверхранний сорт польской селекции. Его вегетационный период – 85-90 дней. Растения компактные, высотой 55-60 см. Плоды округлые, гладкие, массой 90-100 г, без зеленого пятна. Мякоть плотная, насыщенно красная, нежная, с приятной кислинкой. Сорт устойчив к болезням.Другое дело - название МАНДАРИНКА. Это раннеспелый сорт. Растение крепкое, высотой 150-170 см, плоды круглые, блестящие, ярко-оранжевые, массой 80-100 г. Сорт чрезвычайно урожаен. Плоды имеют гармоничный вкус, очень хороши и в консервированном виде.Конечно же, об индейцах напомнит название ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ. Это крупноплодный сорт раннего созревания. Высота растения 1 м, масса плода – от 300-600 г. Плоды розово-красные, сердцевидные, мясистые, сахаристые с превосходными вкусовыми качествами. Сорт устойчив к грибковым заболеваниям. Томат хорош как в салате, так и для высококачественного сока.Томат ВЕЛИКИЙ ВОИН – раннеспелый сорт с плоско-округ-лыми плодами малинового цвета, которые имеют плотную глянцевую кожицу и едва заметные ребра. Наверное, название сорта связано с высотой растения – от 1,5 до 2 метров! Масса плодов с отличными вкусовыми качествами – 400-500 г. Красавчики, правда?А вот выведенный в США томат " Желто-розовый бабушки Виней " у нас получил название ХАМЕЛЕОН. Это очень редкий, интересный сорт с плодами округло-плоской формы розово-желтого (надо же такое!) цвета и чудесной янтарной мякотью с розовыми разводами. Знают же американцы, чем нашего огородника удивить! Но и это еще не все. Плоды весом 1 кг и больше дают отличный сладкий густой сок. А салат из этого томата, конечно же, будет украшением стола.Томатный парад продолжаем немного устрашающим названием АМУРСКИЙ ТИГР. Это высокорослый сорт среднераннего созревания (105-110 дней). Плоды округлой формы массой 110-120 г с пестрой, несколько экзотичной окраской в виде штрихов и полос от зеленого до желтого и красного цвета в зависимости от периода созревания.Примечательно, что на растении, сформированном в один стебель, одновременно образуется более 20 плодов отличных вкусовых качеств. Идеален для всех видов консервирования, а также для употребления в свежем виде.Завершить рассказ хотелось бы представлением томата, необычного во всех отношениях, - МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА. Это ранний сорт высокорослого томата с отличными вкусовыми качествами и необычной окраской. Плоды очень красивые, ярко-зеленые, массой 200-300 г. Мякоть очень плотная, не растрескивается. По вкусу напоминает дыню или киви. Он довольно устойчив к основным заболеваниям томатов.