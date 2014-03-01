Одна из примет весны – очереди в магазинах, где торгуют семенами овощей. Здесь огородники со стажем делятся опытом, что и когда лучше высевать, на каких сортах остановить свой выбор.
Ну а мы решили расспросить о "томатных" новинках продавца-консультанта сети специализированных магазинов Лилию Радионову.
- Новинок предостаточно. Но вначале хочу напомнить, что томат – теплолюбивое, устойчивое к воздушным засухам растение, хорошо плодоносит на суглинистых и супесчаных почвах.
Поскольку все сорта томатов выращивают, в основном, рассадой, то не следует забывать, что рассаду можно высаживать в грунт, когда минует угроза весенних заморозков, так как при минус 1,5 градуса рассада погибает.
- Прежде чем вы начнете "парад новинок", расскажите начинающим огородникам о посеве семян для будущей рассады.
- В обогреваемом помещении семена высевают примерно за 8 недель до предполагаемой даты посадки. Посев проводят в подносы или чашки, заполненные подготовленной землей. При посеве семена необходимо располагать не очень часто во избежание массового поражения всходов гнилостными заболеваниями.
Семена слегка присыпают просеянным сквозь сито компостом. В помещении нужно поддерживать температуру +18. Всходы появятся через 7-10 дней. Конечно же, сеянцы нужно регулярно поливать. Но старайтесь избегать избыточного увлажнения.
- Лиля, пожалуй, пора представить новинки, которые, надеемся, надолго пропишутся на огородных грядках.
- Само название томата КОРОЛЬ РАННИХ обязывает к тому, чтобы начать с него. Это раннеспелый среднерослый сорт с красивыми плодами массой 150-300 г. Плоды ярко-красные, блестящие, округлые, без зеленого пятна возле ножки. На вкус отличный – мякоть нежная, мясистая, сочная. Немаловажно, что этот томат имеет повышенную устойчивость к основным заболеваниям томатов.
Томат с несколько грубоватым для женского уха названием АЛКА – сверхранний сорт польской селекции. Его вегетационный период – 85-90 дней. Растения компактные, высотой 55-60 см. Плоды округлые, гладкие, массой 90-100 г, без зеленого пятна. Мякоть плотная, насыщенно красная, нежная, с приятной кислинкой. Сорт устойчив к болезням.
Другое дело - название МАНДАРИНКА. Это раннеспелый сорт. Растение крепкое, высотой 150-170 см, плоды круглые, блестящие, ярко-оранжевые, массой 80-100 г. Сорт чрезвычайно урожаен. Плоды имеют гармоничный вкус, очень хороши и в консервированном виде.
Конечно же, об индейцах напомнит название ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ. Это крупноплодный сорт раннего созревания. Высота растения 1 м, масса плода – от 300-600 г. Плоды розово-красные, сердцевидные, мясистые, сахаристые с превосходными вкусовыми качествами. Сорт устойчив к грибковым заболеваниям. Томат хорош как в салате, так и для высококачественного сока.
Томат ВЕЛИКИЙ ВОИН – раннеспелый сорт с плоско-округ-лыми плодами малинового цвета, которые имеют плотную глянцевую кожицу и едва заметные ребра. Наверное, название сорта связано с высотой растения – от 1,5 до 2 метров! Масса плодов с отличными вкусовыми качествами – 400-500 г. Красавчики, правда?
А вот выведенный в США томат "Желто-розовый бабушки Виней" у нас получил название ХАМЕЛЕОН. Это очень редкий, интересный сорт с плодами округло-плоской формы розово-желтого (надо же такое!) цвета и чудесной янтарной мякотью с розовыми разводами. Знают же американцы, чем нашего огородника удивить! Но и это еще не все. Плоды весом 1 кг и больше дают отличный сладкий густой сок. А салат из этого томата, конечно же, будет украшением стола.
Томатный парад продолжаем немного устрашающим названием АМУРСКИЙ ТИГР. Это высокорослый сорт среднераннего созревания (105-110 дней). Плоды округлой формы массой 110-120 г с пестрой, несколько экзотичной окраской в виде штрихов и полос от зеленого до желтого и красного цвета в зависимости от периода созревания.
Примечательно, что на растении, сформированном в один стебель, одновременно образуется более 20 плодов отличных вкусовых качеств. Идеален для всех видов консервирования, а также для употребления в свежем виде.
Завершить рассказ хотелось бы представлением томата, необычного во всех отношениях, - МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА. Это ранний сорт высокорослого томата с отличными вкусовыми качествами и необычной окраской. Плоды очень красивые, ярко-зеленые, массой 200-300 г. Мякоть очень плотная, не растрескивается. По вкусу напоминает дыню или киви. Он довольно устойчив к основным заболеваниям томатов.
- Лиля, благодарю за полезную и новую для огородников информацию. И желаю труженикам грядки, чтобы новые сорта томатов оправдали их надежды. Кстати, слово "томат" происходит от "томатиль", что на языке древних ацтеков означало "большая ягода". Так что побольше "больших ягод" на ваших огородах!
Ну а мы решили расспросить о "томатных" новинках продавца-консультанта сети специализированных магазинов Лилию Радионову.
- Новинок предостаточно. Но вначале хочу напомнить, что томат – теплолюбивое, устойчивое к воздушным засухам растение, хорошо плодоносит на суглинистых и супесчаных почвах.
КРАСНЫЙ. "Алка"
Посев: до конца марта
Высадка рассады: вторая половина апреля-май
Сбор: вторая половина июня – первая половина сентября
Посев: до конца марта
Высадка рассады: вторая половина апреля-май
Сбор: вторая половина июня – первая половина сентября
ПЕСТРЫЙ — ОТ ЗЕЛЕНОГО ДО КРАСНОГО. "Амурский тигр"
Посев: март-апрель
Высадка: май
Сбор: до конца сентября
Посев: март-апрель
Высадка: май
Сбор: до конца сентября
Поскольку все сорта томатов выращивают, в основном, рассадой, то не следует забывать, что рассаду можно высаживать в грунт, когда минует угроза весенних заморозков, так как при минус 1,5 градуса рассада погибает.
- Прежде чем вы начнете "парад новинок", расскажите начинающим огородникам о посеве семян для будущей рассады.
- В обогреваемом помещении семена высевают примерно за 8 недель до предполагаемой даты посадки. Посев проводят в подносы или чашки, заполненные подготовленной землей. При посеве семена необходимо располагать не очень часто во избежание массового поражения всходов гнилостными заболеваниями.
Семена слегка присыпают просеянным сквозь сито компостом. В помещении нужно поддерживать температуру +18. Всходы появятся через 7-10 дней. Конечно же, сеянцы нужно регулярно поливать. Но старайтесь избегать избыточного увлажнения.
МАЛИНОВЫЙ. "Великий воин"
Посев: март-апрель
Высадка: май-
первая половина июня
Сбор: вторая половина июля – сентябрь
Посев: март-апрель
Высадка: май-
первая половина июня
Сбор: вторая половина июля – сентябрь
РОЗОВО-КРАСНЫЙ. "Вождь краснокожих"
Посев: март-апрель
Высадка: май-начало июня
Сбор: июль-сентябрь
Посев: март-апрель
Высадка: май-начало июня
Сбор: июль-сентябрь
- Лиля, пожалуй, пора представить новинки, которые, надеемся, надолго пропишутся на огородных грядках.
- Само название томата КОРОЛЬ РАННИХ обязывает к тому, чтобы начать с него. Это раннеспелый среднерослый сорт с красивыми плодами массой 150-300 г. Плоды ярко-красные, блестящие, округлые, без зеленого пятна возле ножки. На вкус отличный – мякоть нежная, мясистая, сочная. Немаловажно, что этот томат имеет повышенную устойчивость к основным заболеваниям томатов.
Томат с несколько грубоватым для женского уха названием АЛКА – сверхранний сорт польской селекции. Его вегетационный период – 85-90 дней. Растения компактные, высотой 55-60 см. Плоды округлые, гладкие, массой 90-100 г, без зеленого пятна. Мякоть плотная, насыщенно красная, нежная, с приятной кислинкой. Сорт устойчив к болезням.
ЯРКО-КРАСНЫЙ. "Король ранних".
Посев: до конца марта
Высадка рассады:
вторая половина апреля-май
Сбор: вторая половина июня – первая половина сентября
Посев: до конца марта
Высадка рассады:
вторая половина апреля-май
Сбор: вторая половина июня – первая половина сентября
ЯРКО-ЗЕЛЕНЫЙ. "Малахитовая шкатулка"
Посев: март-апрель
Высадка: май
Сбор: до конца сентября
Посев: март-апрель
Высадка: май
Сбор: до конца сентября
Другое дело - название МАНДАРИНКА. Это раннеспелый сорт. Растение крепкое, высотой 150-170 см, плоды круглые, блестящие, ярко-оранжевые, массой 80-100 г. Сорт чрезвычайно урожаен. Плоды имеют гармоничный вкус, очень хороши и в консервированном виде.
Конечно же, об индейцах напомнит название ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ. Это крупноплодный сорт раннего созревания. Высота растения 1 м, масса плода – от 300-600 г. Плоды розово-красные, сердцевидные, мясистые, сахаристые с превосходными вкусовыми качествами. Сорт устойчив к грибковым заболеваниям. Томат хорош как в салате, так и для высококачественного сока.
Томат ВЕЛИКИЙ ВОИН – раннеспелый сорт с плоско-округ-лыми плодами малинового цвета, которые имеют плотную глянцевую кожицу и едва заметные ребра. Наверное, название сорта связано с высотой растения – от 1,5 до 2 метров! Масса плодов с отличными вкусовыми качествами – 400-500 г. Красавчики, правда?
ЯРКО-ОРАНЖЕВЫЙ. "Мандаринка"
Посев: март-апрель
Высадка: май-
первая половина июня
Сбор: июль-сентябрь
Посев: март-апрель
Высадка: май-
первая половина июня
Сбор: июль-сентябрь
А вот выведенный в США томат "Желто-розовый бабушки Виней" у нас получил название ХАМЕЛЕОН. Это очень редкий, интересный сорт с плодами округло-плоской формы розово-желтого (надо же такое!) цвета и чудесной янтарной мякотью с розовыми разводами. Знают же американцы, чем нашего огородника удивить! Но и это еще не все. Плоды весом 1 кг и больше дают отличный сладкий густой сок. А салат из этого томата, конечно же, будет украшением стола.
Томатный парад продолжаем немного устрашающим названием АМУРСКИЙ ТИГР. Это высокорослый сорт среднераннего созревания (105-110 дней). Плоды округлой формы массой 110-120 г с пестрой, несколько экзотичной окраской в виде штрихов и полос от зеленого до желтого и красного цвета в зависимости от периода созревания.
РОЗОВО-ЖЕЛТЫЙ. "Хамелеон"
Посев: март-апрель
Высадка: май-начало июня
Сбор: июль-начало октября
Посев: март-апрель
Высадка: май-начало июня
Сбор: июль-начало октября
Примечательно, что на растении, сформированном в один стебель, одновременно образуется более 20 плодов отличных вкусовых качеств. Идеален для всех видов консервирования, а также для употребления в свежем виде.
Завершить рассказ хотелось бы представлением томата, необычного во всех отношениях, - МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА. Это ранний сорт высокорослого томата с отличными вкусовыми качествами и необычной окраской. Плоды очень красивые, ярко-зеленые, массой 200-300 г. Мякоть очень плотная, не растрескивается. По вкусу напоминает дыню или киви. Он довольно устойчив к основным заболеваниям томатов.
- Лиля, благодарю за полезную и новую для огородников информацию. И желаю труженикам грядки, чтобы новые сорта томатов оправдали их надежды. Кстати, слово "томат" происходит от "томатиль", что на языке древних ацтеков означало "большая ягода". Так что побольше "больших ягод" на ваших огородах!
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