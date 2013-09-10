На рынке "Селянский" в Днепровском районе Запорожья 15 апреля пройдет сельскохозяйственная ярмарка.
Ярмарочная торговля будет проходить с 8:00 до 14:00 по адресу ул. Айвазовского, 9, сообщает сайт мэрии.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье ликвидировали коммунальное предприятие.
Читайте также: В Запорожской области дети 2 дня ели борщ с ртутью.
Ярмарочная торговля будет проходить с 8:00 до 14:00 по адресу ул. Айвазовского, 9, сообщает сайт мэрии.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье ликвидировали коммунальное предприятие.
Читайте также: В Запорожской области дети 2 дня ели борщ с ртутью.
- Просмотров: 130
Похожие новости