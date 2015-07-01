Настоящий подарок школьникам из сельской глубинки сделали депутаты от Оппозиционного блока: Черниговского районного совета Александр Романчук и Запорожского областного совета Ярослав Крыль.
Они организовали для них экскурсию по главным цехам "Запорожстали". Экскурсии проводились в течение двух дней для учащихся 8 - 10-х классов Черниговской общеобразовательной школы им. А.М.Темника.
Примеряя защитные куртки, каски и очки, слушая обязательный инструктаж по технике безопасности и рассказ о славной истории комбината, школьники как бы погрузились в не известный им мир. Затем, широко раскрыв глаза, наблюдали, как льется расплавленный дышащий огнем металл, как умело с ним справляются люди.
- На телеканалах теперь такого почти не увидишь, ну разве что в любимом кинофильме моей бабушки "Весна на Заречной улице", который она готова смотреть бесконечно, - делится впечатлениями восьмиклассница Мария Ващенко. - Теперь бабушка позавидует, что я побывала на площадке, где он снимался.
Во время экскурсии учащиеся сильно увлеклись работой сталеваров, прокатчиков и всем царством металлургов - настоящих мужчин. Наверное, некоторые школьники во время экскурсии серьезно задумались о выборе своей будущей профессии. Тем более, что "Запорожсталь" открывает перед молодежью перспективы получить первое рабочее место.
- От имени родителей выражаю искреннюю благодарность нашим депутатам Александру Романчуку и Ярославу Крылю, а также администрации предприятия за прекрасную возможность посетить легендарный комбинат "Запорожсталь" и получить такой наглядный жизненный урок, который произвел большое впечатление на учеников, - сказала мать одного из школьников Оксана Кикоть.
- Увидеть рабочий процесс очень полезно для расширения кругозора школьников, - отметил депутат Черниговского райсовета Александр Романчук. - И намного полезнее, чем тратить время по барам или убивать его в Интернете.
Виктория Марченко
Они организовали для них экскурсию по главным цехам "Запорожстали". Экскурсии проводились в течение двух дней для учащихся 8 - 10-х классов Черниговской общеобразовательной школы им. А.М.Темника.
Примеряя защитные куртки, каски и очки, слушая обязательный инструктаж по технике безопасности и рассказ о славной истории комбината, школьники как бы погрузились в не известный им мир. Затем, широко раскрыв глаза, наблюдали, как льется расплавленный дышащий огнем металл, как умело с ним справляются люди.
- На телеканалах теперь такого почти не увидишь, ну разве что в любимом кинофильме моей бабушки "Весна на Заречной улице", который она готова смотреть бесконечно, - делится впечатлениями восьмиклассница Мария Ващенко. - Теперь бабушка позавидует, что я побывала на площадке, где он снимался.
Во время экскурсии учащиеся сильно увлеклись работой сталеваров, прокатчиков и всем царством металлургов - настоящих мужчин. Наверное, некоторые школьники во время экскурсии серьезно задумались о выборе своей будущей профессии. Тем более, что "Запорожсталь" открывает перед молодежью перспективы получить первое рабочее место.
- От имени родителей выражаю искреннюю благодарность нашим депутатам Александру Романчуку и Ярославу Крылю, а также администрации предприятия за прекрасную возможность посетить легендарный комбинат "Запорожсталь" и получить такой наглядный жизненный урок, который произвел большое впечатление на учеников, - сказала мать одного из школьников Оксана Кикоть.
- Увидеть рабочий процесс очень полезно для расширения кругозора школьников, - отметил депутат Черниговского райсовета Александр Романчук. - И намного полезнее, чем тратить время по барам или убивать его в Интернете.
Виктория Марченко
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