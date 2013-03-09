В Запорожье на повороте с Набережной магистрали на улицу Тюленина произошло ДТП.
Большегруз не вписался в поворот и опрокинулся на бок. Водитель не пострадал. На месте работает полиция.
Напомним, как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила ребенка.
Читайте также: В Запорожье разыскивают свидетелей ДТП
Большегруз не вписался в поворот и опрокинулся на бок. Водитель не пострадал. На месте работает полиция.
Напомним, как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила ребенка.
Читайте также: В Запорожье разыскивают свидетелей ДТП
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