Депутаты подчеркнули, что повышать зарплаты надо, однако, для этого необходимо 40 млн. грн., которых на данный момент в бюджете нет.- Вопрос очень деликатный, поскольку касается зарплаты воспитателей, которые работают с нашими детьми. Но решение преждевременное, потому что сейчас нет источника финансирования. В бюджете нет пока столько экономии, чтобы ее можно было перераспределять, - отметил глава бюджетной комиссии, депутат горсовета от Оппозиционного блока Руслан Божко. - Децентрализация уже стоила Запорожью порядка миллиарда гривен. На плечи городского бюджета легли финансирование ПТУ — 183 млн. грн., льготы на проезд в общественном транспорте — порядка 130 млн. грн, питание детей - 28 млн. грн., образовательная субвенция, которую уменьшили на 260 млн. грн. и медицинская субвенция, которую уменьшили на 78 млн. грн. Все это город оставил за собой. Кроме того, из бюджета выделяются деньги на финансирование программы " С теплом к людям " . На это решение нужно еще порядка 40 млн. грн.На сессии депутаты поддержали решение о повышении тарифных разрядов педагогам, чтобы люди получили деньги уже в апреле. Городской голова Запорожья Владимир Буряк дал поручение профильному департаменту разработать механизм выделения необходимых средств ежемесячно.