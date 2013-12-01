Одним из важных вопросов, обсуждавшихся на сегодняшней сессии Запорожского горсовета, было повышение тарифных разрядов педагогических сотрудников учреждений образования, которые финансируются за средства бюджета города.
Депутаты подчеркнули, что повышать зарплаты надо, однако, для этого необходимо 40 млн. грн., которых на данный момент в бюджете нет.
- Вопрос очень деликатный, поскольку касается зарплаты воспитателей, которые работают с нашими детьми. Но решение преждевременное, потому что сейчас нет источника финансирования. В бюджете нет пока столько экономии, чтобы ее можно было перераспределять, - отметил глава бюджетной комиссии, депутат горсовета от Оппозиционного блока Руслан Божко. - Децентрализация уже стоила Запорожью порядка миллиарда гривен. На плечи городского бюджета легли финансирование ПТУ — 183 млн. грн., льготы на проезд в общественном транспорте — порядка 130 млн. грн, питание детей - 28 млн. грн., образовательная субвенция, которую уменьшили на 260 млн. грн. и медицинская субвенция, которую уменьшили на 78 млн. грн. Все это город оставил за собой. Кроме того, из бюджета выделяются деньги на финансирование программы "С теплом к людям". На это решение нужно еще порядка 40 млн. грн.
На сессии депутаты поддержали решение о повышении тарифных разрядов педагогам, чтобы люди получили деньги уже в апреле. Городской голова Запорожья Владимир Буряк дал поручение профильному департаменту разработать механизм выделения необходимых средств ежемесячно.
Депутаты подчеркнули, что повышать зарплаты надо, однако, для этого необходимо 40 млн. грн., которых на данный момент в бюджете нет.
- Вопрос очень деликатный, поскольку касается зарплаты воспитателей, которые работают с нашими детьми. Но решение преждевременное, потому что сейчас нет источника финансирования. В бюджете нет пока столько экономии, чтобы ее можно было перераспределять, - отметил глава бюджетной комиссии, депутат горсовета от Оппозиционного блока Руслан Божко. - Децентрализация уже стоила Запорожью порядка миллиарда гривен. На плечи городского бюджета легли финансирование ПТУ — 183 млн. грн., льготы на проезд в общественном транспорте — порядка 130 млн. грн, питание детей - 28 млн. грн., образовательная субвенция, которую уменьшили на 260 млн. грн. и медицинская субвенция, которую уменьшили на 78 млн. грн. Все это город оставил за собой. Кроме того, из бюджета выделяются деньги на финансирование программы "С теплом к людям". На это решение нужно еще порядка 40 млн. грн.
На сессии депутаты поддержали решение о повышении тарифных разрядов педагогам, чтобы люди получили деньги уже в апреле. Городской голова Запорожья Владимир Буряк дал поручение профильному департаменту разработать механизм выделения необходимых средств ежемесячно.
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